हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट, इन जिलों में दिन का पारा भी लुढ़का, 22, 23, 24 को चलेगी शीतलहर

हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
Heavy Cold Alert :मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में ठंड का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते से राज्य के ज्यादातर इलाकों में रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है।
आलम ये है कि, कई शहरों का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा नीचे लुढ़क चुका है, जबकि कई जिलों में रात का पारा 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। प्रदेश में आगामी तीन दिनों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है।
-राजगढ़ : 7.4 डिग्री सेल्सियस
-इंदौर : 7.6 डिग्री सेल्सियस
-भोपाल : 8.2 डिग्री सेल्सियस
-उमरिया : 8.4 डिग्री सेल्सियस
-छतरपुर (नौगांव) : 8.4 डिग्री सेल्सियस
-रीवा : 8.9 डिग्री सेल्सियस
-शिवपुरी : 9.0 डिग्री सेल्सियस
-जबलपुर : 9.9 डिग्री सेल्सियस
-बालाघाट (मलाजखंड) : 9.8 डिग्री सेल्सियस
-उज्जैन : 10.7 डिग्री सेल्सियस
-ग्वालियर : 11.4 डिग्री सेल्सियस
मौसम विभाग की माने तो आने वाले तीन दिन यानी 22, 23 और 24 दिसंबर 2025 को तक ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज होगी।
