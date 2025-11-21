हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट, इन जिलों में दिन का पारा भी लुढ़का, 22, 23, 24 को चलेगी शीतलहर

Heavy Cold Alert :मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में ठंड का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते से राज्य के ज्यादातर इलाकों में रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है।