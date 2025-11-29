एमपी में फिर कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री गिरा पारा, 12 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़का

Heavy Cold Weather : मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड जोर पकड़ने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सबसे ज्यादा सर्दी शहडोल संभाग का कल्याणपुर में दर्ज हुई है। यहां न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके बाद छतरपुर के नौगांव में 6.5 डिग्री, रीवा में 6.8 डिग्री और उमरिया में 6.9 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है।