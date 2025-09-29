अगले 50 घंटे ‘तांडव’ मचाएगी बारिश: 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 20° उत्तर/69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झाँसी, शाहजहाँपुर और 30° उत्तर/81° पूर्व से होकर गुज़र रही है। निम्न दाब क्षेत्र, खंभात की खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों पर अवस्थित है और इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर की ऊंचाई पर सक्रिय है एवं ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है। इसके सौराष्ट्र से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 1 अक्टूबर के आसपास उत्तर-पूर्व अरब सागर में सक्रिय होकर एक अवदाब में परिवर्तित होने की संभावना है।