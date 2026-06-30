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1-2-3-4 जुलाई को एमपी में भारी बारिश का अलर्ट, अगले दो दिन में मेहरबान होगा मानसून

Heavy Rain Alert in MP: भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश ने जारी की चेतावनी, एमपी में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, अच्छी बारिश के लिए भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर-चंबल को करना होगा इंतजार, जानें आपके शहर का हाल
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भोपाल

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Sanjana Kumar

Jun 30, 2026

Heavy Rain Alert in MP

Heavy Rain Alert in MP: मौसम विभाग की चेतावनी एमपी में अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट। (फोटो सोर्स: freepik/ IMD X handle)

Heavy Rain Alert in MP: भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने मध्य प्रदेश में अगले चार दिन 1 जुलाई से 4 जुलाई तक कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की से बूंदाबांदी और बादल छाने के साथ ही बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि एमपी के 9 जिलों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। जबकि भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन समेत कई जिलों को अच्छी बारिश के लिए फिलहाल एक दो दिन और इंतजार करना होगा।

एमपी के इन जिलों में थंडर स्ट्रोम, हल्की बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल समेत उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभाग के ज्यादातर जिलों में 1 जुलाई से 4 जुलाई तक थंडर स्ट्रोम, लाइटनिंग के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जबकि उज्जैन में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने, थंडर स्ट्रोम और हल्की बारिश की संभावना बताई गई है।

अगले 5 दिन 3-4 डिग्री तक कम होगा तापमान (Heavy Rain Alert)

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में आधे राज्य को मानसून कवर कर चुका है। वहीं अब 2-3 जुलाई तक यह पूरे प्रदेश में छा जाएगा और पंजाब-राजस्थान की ओर बढ़ जाएगा। इस दौरान होने वाली बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

इन जिलों में 25 फीसदी से कम बारिश (Heavy Rain Alert Isolated District)

मौसम विभाग का कहना है कि अगले चार दिन 1 जुलाई से 4 जुलाई तक एमपी के ज्यादातर जिलों में कहीं हल्की बारिश, तो कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। इन जिलों में रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिलों में 25% से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं अन्य जिलों में 25% से कम बारिश का अनुमान है।

इन 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert in 9 districts MP)

मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार दिनों में जहां एमपी के ज्यादातर हिस्सों में कहीं हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं बूंबाबांदी होने की संभावना है। वहीं रायसेन, नर्मदापुरम, खरगोन, आलीराजपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी समेत कुल 9 जिलों में 1 जुलाई से 4 जुलाई तक भारी बारिश (Heavy Rain Alert Warning) होने की चेतावनी जारी की है। वहीं अन्य 46 जिलों में कहीं बादल छाए रहने, कहीं थंडर स्ट्रोम, बिजली चमकने के साथ ही हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी के आसार जताए हैं।

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Published on:

30 Jun 2026 03:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 1-2-3-4 जुलाई को एमपी में भारी बारिश का अलर्ट, अगले दो दिन में मेहरबान होगा मानसून

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