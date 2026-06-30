1-2-3-4 जुलाई को एमपी में भारी बारिश का अलर्ट, अगले दो दिन में मेहरबान होगा मानसून

Heavy Rain Alert in MP: भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने मध्य प्रदेश में अगले चार दिन 1 जुलाई से 4 जुलाई तक कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की से बूंदाबांदी और बादल छाने के साथ ही बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि एमपी के 9 जिलों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। जबकि भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन समेत कई जिलों को अच्छी बारिश के लिए फिलहाल एक दो दिन और इंतजार करना होगा।