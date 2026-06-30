टि्वशा केस: 14 जुलाई तक बढ़ी गिरिबाला सिंह और समर्थ की न्यायिक हिरासत, जेल में कटेंगी रातें

Twisha Sharma Case Updates: एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के लिए बता दें कि 30 जून की सुनवाई को बहुत अहम माना जा रहा था। हालांकि एक बार फिर अदालत ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल रिमांड) 14 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब टि्वशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को 14 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। आज दोनों को सुनवाई के लिए वर्जुअल माध्यम से पेश किया गया। इससे पहले उन्हें 30 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जो आज खत्म हो गई। सीबीआई ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था।