मानसून के बदले तेवर: 13, 14, 15 और 16 सितंबर को होगी ‘भारी बारिश’, IMD चेतावनी

वर्तमान में मानसून ट्रफ़ माध्य समुद्र तल पर अमृतसर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, डाल्टनगंज से होकर उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा से दूर, पश्चिम मध्य और संलग्न उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर निम्न दाब क्षेत्र का केंद्र तक विस्तृत है। एक ट्रफ लाइन उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट से दूर, पश्चिम मध्य और संलग्न उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दाब क्षेत्र से जुड़े ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण से छत्तीसगढ़, विदर्भ होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तक माध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किमी की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है।