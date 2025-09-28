अगले 100 घंटे ‘ताबड़तोड़ बारिश’: 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा अभी भी 20° N / 69° E, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर और 30° N / 81° E से होकर गुजर रही है। अगले 7 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की आगे की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। एक ट्रफ उपरोक्त चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र (पश्चिम विदर्भ और उत्तर मध्य महाराष्ट्र) से लेकर पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर से होकर गुजरती है और समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई विस्तृत है।