अगले 100 घंटे ‘ताबड़तोड़ बारिश’: 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश सहित भोपाल में बारिश का दौर जारी है। रविवार को सुबह से ही बाद छाए हुए हैं। कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। बीते दिन भी अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। गरज चमक के साथ शहर में रुक-रुक कर बारिश का दौर रात 12 बजे के बाद तक जारी रहा। इस दौरान रात 11: 30 तक बैरागढ़ में 17 मिमी तो अरेरा हिल्स में 20 मिमी बारिश दर्ज की गई।
हवा, बादल, बारिश के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई। अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 26.6 दर्ज किया गया। इस दौरान शाम तक 4 मिमी बारिश दर्ज की गई। शहर के कोलार रोड, नर्मदापुरम रोड, एमपी नगर, न्यू मार्केट सहित पुराने शहर में भी बारिश हुई।
दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा अभी भी 20° N / 69° E, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर और 30° N / 81° E से होकर गुजर रही है। अगले 7 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की आगे की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। एक ट्रफ उपरोक्त चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र (पश्चिम विदर्भ और उत्तर मध्य महाराष्ट्र) से लेकर पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर से होकर गुजरती है और समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई विस्तृत है।
एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण 30 सितंबर को उत्तर अंडमान सागर में उभरने की संभावना है। इसके प्रभाव से 01 अक्टूबर 2025 के आसपास उत्तर एवं मध्य बंगाल की खाड़ी से सटे क्षेत्रों में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। जिससे अगले चार दिन तेज बारिश हो सकती है।
बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार जिलो में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलो में भी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।
