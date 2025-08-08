एमपी में निगम-मंडलों में नियुक्तियों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान

Hemant Khandelwal- मध्यप्रदेश में ​विभिन्न निगम मंडलों आयोगों में अध्यक्षों ​सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें पद देकर बीजेपी के प्रमुख नेताओं को संतुष्ट करने के लिए कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर सीएम मोहन यादव इसे अंतिम रूप दे चुके हैं। इसके लिए पार्टी हाईकमान की स​हमति भी मिल चुकी है पर अभी तक यह सूची जारी नहीं की गई है। इससे लालबत्ती के लिए लालायित पार्टी नेता बेचैन हो रहे हैं। अब प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी।