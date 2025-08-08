8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में निगम-मंडलों में नियुक्तियों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान

Hemant Khandelwal- मध्यप्रदेश में ​विभिन्न निगम मंडलों आयोगों में अध्यक्षों ​सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जानी हैं।

भोपाल

deepak deewan

Aug 08, 2025

Hemant Khandelwal's statement on appointments in corporations and boards in MP
Hemant Khandelwal's statement on appointments in corporations and boards in MP

Hemant Khandelwal- मध्यप्रदेश में ​विभिन्न निगम मंडलों आयोगों में अध्यक्षों ​सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें पद देकर बीजेपी के प्रमुख नेताओं को संतुष्ट करने के लिए कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर सीएम मोहन यादव इसे अंतिम रूप दे चुके हैं। इसके लिए पार्टी हाईकमान की स​हमति भी मिल चुकी है पर अभी तक यह सूची जारी नहीं की गई है। इससे लालबत्ती के लिए लालायित पार्टी नेता बेचैन हो रहे हैं। अब प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी।

राज्य में बीेजेपी का नया संगठनात्मक ढांचा तैयार होना है। इसके लिए प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद से ही हेमंत खंडेलवाल जुटे हुए हैं। वे लगातार पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं, संगठन के पुराने सरपरस्तों से भी सलाह लेने उनके घर पहुंच रहे हैं। इसी गहमागहमी के बीच हेमंत खंडेलवाल मीडिया से रूबरू हुए। वर्तमान राजनैतिक हालातों पर सवालों के जवाब दिए।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वोट चोरी का बयान सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के बड़े नेता को ऐसे निराशाजनक बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को मानसिक रूप से परेशान बताया। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि देश में सभी चुनाव निष्पक्ष होते हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी जीतते रहे हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ने फिर दिया टेंशन, परिवहन विभाग के नए आदेश से बढ़ीं मुश्किलें
भोपाल
New order of Transport Department on HSRP in MP increased difficulties

जल्द होंगी निगम मंडलों की नियुक्तियां

मध्यप्रदेश में इन दिनों निगम मंडलों में प्रस्तावित नियुक्तियों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। राजनैतिक सूत्रों के अनुसार सीएम मोहन यादव बीजेपी नेताओं के राजनैतिक पुनर्वास के लिए इसकी सूची फायनल कर चुके हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बताया कि निगम मंडलों में नियुक्तियों के लिए संगठन के वरिष्ठ नेता अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द होंगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में जल्द दौड़ेंगी कम किराएवाली आरामदायक बसें, पूरे प्रदेश के लिए बनीं 7 नई कंपनियां
भोपाल
Comfortable buses with low fares will soon run in MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 07:07 pm

Published on:

08 Aug 2025 07:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में निगम-मंडलों में नियुक्तियों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.