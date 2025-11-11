Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर एमपी, सेंसिटिव इलाकों की बढ़ाई गई निगरानी

High Alert in MP After Delhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। PHQ से जारी आदेश के अनुसार, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाए।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Nov 11, 2025

High Alert in MP After Delhi Blast

दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर एमपी (Photo Source- Patrika)

High Alert in MP After Delhi Blast : देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत राज्य के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर ने आदेश जारी कर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने को कहा है। साथ ही महाकाल मंदिर समेत प्रदेश की कई सेंसटिव क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं दिल्ली धमाके के बाद सूबे के मुखिया डॉ. मोहन यादव समेत राज्य सरकार के सभी मंत्रियों और सभी VVIP हस्तियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।

मध्य प्रदेश पुलिस को 24*7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर हैं। अनजान वाहन की लगातार चेकिंग करने के लिए कहा गया है। भोपाल में भी कमिश्नर ने अलर्ट जारी किया है। तमाम सेंसिटिव पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग की जा रही है। सीसीटीवी सर्विलेंस और गश्त के माध्यम से नजर रखी जा रही है।

भोपाल से पकड़ाए आतंकी से मिला था इनपुट

बता दें कि 18 अक्टूबर को भोपाल से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अदनान का दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था। जिसमें बताया गया था कि अदनान सीरिया के ISIS कमांडर के संपर्क में था और दिल्ली में धमाकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था। अदनान के चेट से ये भी खुलासा हुआ था कि, वो कुछ ही दिनों में फिदायीन हमलों की तैयारी में था।

Published on:

11 Nov 2025 07:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर एमपी, सेंसिटिव इलाकों की बढ़ाई गई निगरानी

भोपाल

