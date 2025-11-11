दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर एमपी, सेंसिटिव इलाकों की बढ़ाई गई निगरानी

High Alert in MP After Delhi Blast : देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत राज्य के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर ने आदेश जारी कर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने को कहा है। साथ ही महाकाल मंदिर समेत प्रदेश की कई सेंसटिव क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं दिल्ली धमाके के बाद सूबे के मुखिया डॉ. मोहन यादव समेत राज्य सरकार के सभी मंत्रियों और सभी VVIP हस्तियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।