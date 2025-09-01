महाकाल के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Mahakal- उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अभी इसकी अनुमति नहीं दी है और फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। हाईकोर्ट ने महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश देने के कलेक्टर के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल रखी है। इसके अनुसार अभी गर्भगृह में जहां आम भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी है वहीं वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति दी जाती है। इंदौर के दर्पण अवस्थी ने इसे चुनौती देते हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। गुरुवार को इस पर सुनवाई हुई और सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।