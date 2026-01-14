भोपाल-इंदौर हाईवे पर भीषण हादसा, 3-4 कारों की आपस में जोरदार भिड़ंत, आधा दर्जन हुए घायल

Horrific Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी ताजा बानगी राजधानी भोपाल से सटे भौरी जोड़ पर देखने को मिला। बता दें कि, भोपाल - इंदौर हाईवे पर बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। भौरी जोड़ के पास तीन से चार कारें तेज रफ्तार के कारण आपस में टकरा गईं। इस चेन रिएक्शन भिड़ंत में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई। इसके बाद राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया।