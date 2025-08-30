Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के दो IAS अफसरों को दिया बड़ा दायित्व, किया पदोन्नत

IAS- एमपी के दो IAS अफसरों को राज्य के अपर मुख्य सचिव का बड़ा दायित्व दिया गया है। दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार ने पदोन्नत कर ये जिम्मेदारी दी है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 30, 2025

IAS Deepali Rastogi and Shiv Shekhar Shukla appointed as Additional Chief Secretary
IAS Deepali Rastogi and Shiv Shekhar Shukla appointed as Additional Chief Secretary

IAS- एमपी के दो IAS अफसरों को राज्य के अपर मुख्य सचिव का बड़ा दायित्व दिया गया है। दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार ने पदोन्नत कर ये जिम्मेदारी दी है। आईएएस दीपाली रस्तोगी और शिव शेखर शुक्ला को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के कार्यकाल के एक्सटेंशन और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया के रिटायरमेंट के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अभी दोनों आईएएस अफसरों को उनके वर्तमान विभाग में ही अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार ने शनिवार को प्रदेश के दो आइएएस अधिकारियों शिव शेखर शुक्ला और दीपाली रस्तोगी को अपर मुख्य सचिव बना दिया। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है जोकि 1 सितंबर से प्रभावी होगा।

ये भी पढ़ें

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की ताजपोशी तय, MPCA पर सामने आया बड़ा अपडेट
भोपाल
Jyotiraditya Scindia's son is sure to become MPCA President

प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी की पदोन्नति तय थी

गृह विभाग के एसीएस जेएन कंसोटिया शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। इससे अतिरिक्त मुख्य सचिव का एक पद खाली हो गया। कंसोटिया के खाली किए पद पर 1994 बैच की आईएएस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी की पदोन्नति तय थी। राज्य शासन ने शनिवार को आदेश जारी कर उन्हें अपर मुख्य सचिव के पद पर प्रमोट कर दिया।

संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव 1994 बैच के आईएएस शिवशेखर शुक्ला को भी अपर मुख्य सचिव बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें वर्तमान विभाग में ही एसीएस के पद पर पदस्थ किया है।

बता दें कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को एमपी के मुख्य सचिव 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन के एक साल के एक्सटेंशन का आदेश जारी किया था। जैन को 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक की सेवावृद्धि मिली है।

ये भी पढ़ें

एमपी में कई अधिकारियों को हटाया, आदेश नहीं मानने पर वेतन भी रोका
भोपाल
Salary of officers stopped in Bhopal Municipal Corporation for not following transfer orders

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 08:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के दो IAS अफसरों को दिया बड़ा दायित्व, किया पदोन्नत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.