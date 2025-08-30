एमपी के दो IAS अफसरों को दिया बड़ा दायित्व, किया पदोन्नत

IAS- एमपी के दो IAS अफसरों को राज्य के अपर मुख्य सचिव का बड़ा दायित्व दिया गया है। दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार ने पदोन्नत कर ये जिम्मेदारी दी है। आईएएस दीपाली रस्तोगी और शिव शेखर शुक्ला को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के कार्यकाल के एक्सटेंशन और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया के रिटायरमेंट के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अभी दोनों आईएएस अफसरों को उनके वर्तमान विभाग में ही अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है।