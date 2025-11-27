‘ब्राह्मण की बेटी’ वाले बयान पर बुरी तरह फंसे IAS संतोष वर्मा, कारण बताओ नोटिस जारी

कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के उप सचिव संतोष वर्मा को नोटिस जारी करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने लिखा, '23 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में दिए बयान के संबंध में आपने एक परिवार में 'एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बना ले' जैसी टिप्पणी करना प्रथम दृष्टया सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने और आपसी वैमनस्यता उत्पन्न करने की कोशिश माना जाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं होकर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।