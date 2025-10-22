‘बिजली बिल’ ज्यादा आने की सामने आएगी सच्चाई, बस कर लें ये 1 काम

MP News: स्मार्टमीटर पर शहरवासियों को पूरा भरोसा अब भी नहीं हुआ है। कंपनी कार्यालयों व ऑनलाइन पोर्टल पर दर्जनों शिकायत इसकी दर्ज हो रही है। ऐसे में उन्हें चेक मीटर की सलाह दी जा रही है। ये एक मीटर होता हे जो स्मार्टमीटर से कनेक्टर कर स्थापित किया जाता है। ये 24 घंटे के लिए लगता है। इसकी रीडिंग और स्मार्ट मीटर की रीडिंग को 24 घंटे के बाद मिलाया जाता है। अंतर आने पर स्मार्ट मीटर की जांच की जाती है। ऐसा नहीं होने पर तय होता है कि स्मार्ट मीटर सही है।