इज्तिमा 2025: शहर में बस गया ‘छोटा शहर’, 12 लाख से ज्यादा जायरीनों के स्वागत को तैयार भोपाल

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया, सुविधा के लिए दो ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। भोपाल रेल मंडल फिलहाल गाड़ी संख्या 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा का विचार कर रहा है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 2 दिसंबर से चार नए टिकट काउंटर शुरू किए जाएंगे। इनमें से दो काउंटर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बने पंडाल में और दो स्टेशन परिसर में होंगे। सुरक्षा के लिए जीआरपी, आरपीएफ और अन्य बलों की तैनाती की गई है। दोनों एफओबी पर भीड़ को नियंत्रित रखने आवागमन के रास्ते अलग-अलग तय किए गए हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म से लेकर नादरा बस स्टैंड परिसर तक सुरक्षाकर्मी रहेंगे।