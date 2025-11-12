Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

इज्तिमा 2025: शहर में बस गया ‘छोटा शहर’, 12 लाख से ज्यादा जायरीनों के स्वागत को तैयार भोपाल

Ijtima 2025: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इज्तिमा 2025 की तैयारियां पूरी, इस बार 120 एकड़ में सजे पांडाल, 350 एकड़ में पार्किंग, पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा हुई हैं तैयारियां...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 12, 2025

Aalami Tablighi Ijtema 2025

आलमी तब्लीगी इज्तिमा भोपाल (Photo Source- Patrika)

Ijtima 2025: आलमी इज्तिमा के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जायरिनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे और इज्तिमा कमेटी ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार स्टेशन परिसर में करीब 50 हजार लोगों के लिए खाना तैयार किया जाएगा। इज्तिमा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि बुधवार से देश के अलग-अलग हिस्सों से जमातें भोपाल पहुंचना शुरू करेंगी। सबसे ज्यादा भीड़ शुक्रवार से रविवार के बीच रहने की संभावना है, जिसके लिए रेलवे और प्रशासन ने संयुक्त रूप से व्यवस्था मजबूत की है।

120 एकड़ में बसा शहर

भोपाल में बसे छोटे से शहर 'इज्तिमा स्थल' पर इस समय 120 एकड़ में विशाल पंडाल आकार ले रहा है। हजारों वॉलंटियर्स पंडाल, खानपान, जलापूर्ति और प्रकाश व्यवस्था में जुटे हुए हैं। तैयारियों का 95% काम पूरा हो चुका है। 17 नवंबर को सामूहिक दुआ के साथ इज्तिमा का समापन होगा।

12 लाख से ज्यादा जायरीन पहुंचने की उम्मीद

इस बार करीब 12 लाख से अधिक जायरीनों के आने की उम्मीद है। इज्तिमा स्थल की व्यवस्था 30 हजार लोगों के हाथों में होगी। इनमें 25 हजार वॉलंटियर्स इज्तिमा कमेटी जबकि 5 हजार अमला नगर निगम, प्रशासन और पुलिस बल से जुड़ा है।

फैक्ट फाइल

●बुधवार से देशभर से जमातें पहुंचना शुरू होंगी।

●50 हजार का खाना तैयार होगा।

●भोपाल-इटारसी, भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा कोच।

●4 नए टिकट काउंटर और 6 एटीवीएम मशीनें।

●स्टेशन पर सुरक्षा, मेडिकल और स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था।

●इज्तिमा की अवधि में प्लेटफॉर्म 6 की पार्किंग बंद रहेगी।

●120 एकड़ में विशाल पंडाल।

रेलवे बढ़ाएगा कोच और टिकट काउंटर

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया, सुविधा के लिए दो ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। भोपाल रेल मंडल फिलहाल गाड़ी संख्या 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा का विचार कर रहा है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 2 दिसंबर से चार नए टिकट काउंटर शुरू किए जाएंगे। इनमें से दो काउंटर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बने पंडाल में और दो स्टेशन परिसर में होंगे। सुरक्षा के लिए जीआरपी, आरपीएफ और अन्य बलों की तैनाती की गई है। दोनों एफओबी पर भीड़ को नियंत्रित रखने आवागमन के रास्ते अलग-अलग तय किए गए हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म से लेकर नादरा बस स्टैंड परिसर तक सुरक्षाकर्मी रहेंगे।

350 एकड़ में पार्किंग, 71 पार्किंग जोन

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भोपाल में आयोजित होने वाले इज्तिमा 2025 की तैयारियों में 20% की वृद्धि की गई है। पार्किंग एरिया को बढ़ाकर 350 एकड़ तक किया है। पिछले साल जहां 66 पार्किंग जोन थे, वहीं इस बार 71 पार्किंग जोन बनाए जा रहे हैं। पंडाल का क्षेत्रफल भी 100 एकड़ से बढ़ाकर 120 एकड़ कर दिया है। सर्विस एरिया, वॉटर क्लोज, फूड जोन और एवोल्यूशन सेंटर मिलाकर लगभग 200 एकड़ में व्यवस्थाएं की गई हैं।

ये भी पढ़ें

Ladli Behna Yojana: इंतजार खत्म, थोड़ी देर में खाते में आने वाले हैं 1500-1500 रुपए
सिवनी
Ladli Behna Yojana update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 11:51 am

Published on:

12 Nov 2025 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / इज्तिमा 2025: शहर में बस गया ‘छोटा शहर’, 12 लाख से ज्यादा जायरीनों के स्वागत को तैयार भोपाल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के IAS अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

MP IAS officer Rishi Garg
भोपाल

शरीर पर भभूत, गले में माला और सिर पर पगड़ी, साधु के वेश में दिल्ली के शैतानों की करतूत, फिल्मी अंदाज में लूट

MP news
भोपाल

सावधान: एमपी के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हुई 21 दवाएं अमानक

21 substandard medicines supplied in government hospitals
भोपाल

सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, सरपंचों को अलग से मिलेंगे 50 हजार रुपये

cm dr mohan yadav
भोपाल

बड़ी खबर: सड़क पर खड़े लोडिंग ऑटो से टकराई स्कूल वैन, भीषण हादसे में बाल-बाल बचे मासूम, Watch Video

Bhopal School Van Accident
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.