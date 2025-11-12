इज्तिमा 2025: शहर में बस गया ‘छोटा शहर’, 12 लाख से ज्यादा जायरीनों के स्वागत को तैयार भोपाल

आलमी तब्लीगी इज्तिमा भोपाल (Photo Source- Patrika)
Ijtima 2025: आलमी इज्तिमा के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जायरिनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे और इज्तिमा कमेटी ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार स्टेशन परिसर में करीब 50 हजार लोगों के लिए खाना तैयार किया जाएगा। इज्तिमा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि बुधवार से देश के अलग-अलग हिस्सों से जमातें भोपाल पहुंचना शुरू करेंगी। सबसे ज्यादा भीड़ शुक्रवार से रविवार के बीच रहने की संभावना है, जिसके लिए रेलवे और प्रशासन ने संयुक्त रूप से व्यवस्था मजबूत की है।
भोपाल में बसे छोटे से शहर 'इज्तिमा स्थल' पर इस समय 120 एकड़ में विशाल पंडाल आकार ले रहा है। हजारों वॉलंटियर्स पंडाल, खानपान, जलापूर्ति और प्रकाश व्यवस्था में जुटे हुए हैं। तैयारियों का 95% काम पूरा हो चुका है। 17 नवंबर को सामूहिक दुआ के साथ इज्तिमा का समापन होगा।
इस बार करीब 12 लाख से अधिक जायरीनों के आने की उम्मीद है। इज्तिमा स्थल की व्यवस्था 30 हजार लोगों के हाथों में होगी। इनमें 25 हजार वॉलंटियर्स इज्तिमा कमेटी जबकि 5 हजार अमला नगर निगम, प्रशासन और पुलिस बल से जुड़ा है।
●बुधवार से देशभर से जमातें पहुंचना शुरू होंगी।
●50 हजार का खाना तैयार होगा।
●भोपाल-इटारसी, भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा कोच।
●4 नए टिकट काउंटर और 6 एटीवीएम मशीनें।
●स्टेशन पर सुरक्षा, मेडिकल और स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था।
●इज्तिमा की अवधि में प्लेटफॉर्म 6 की पार्किंग बंद रहेगी।
●120 एकड़ में विशाल पंडाल।
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया, सुविधा के लिए दो ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। भोपाल रेल मंडल फिलहाल गाड़ी संख्या 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा का विचार कर रहा है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 2 दिसंबर से चार नए टिकट काउंटर शुरू किए जाएंगे। इनमें से दो काउंटर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बने पंडाल में और दो स्टेशन परिसर में होंगे। सुरक्षा के लिए जीआरपी, आरपीएफ और अन्य बलों की तैनाती की गई है। दोनों एफओबी पर भीड़ को नियंत्रित रखने आवागमन के रास्ते अलग-अलग तय किए गए हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म से लेकर नादरा बस स्टैंड परिसर तक सुरक्षाकर्मी रहेंगे।
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भोपाल में आयोजित होने वाले इज्तिमा 2025 की तैयारियों में 20% की वृद्धि की गई है। पार्किंग एरिया को बढ़ाकर 350 एकड़ तक किया है। पिछले साल जहां 66 पार्किंग जोन थे, वहीं इस बार 71 पार्किंग जोन बनाए जा रहे हैं। पंडाल का क्षेत्रफल भी 100 एकड़ से बढ़ाकर 120 एकड़ कर दिया है। सर्विस एरिया, वॉटर क्लोज, फूड जोन और एवोल्यूशन सेंटर मिलाकर लगभग 200 एकड़ में व्यवस्थाएं की गई हैं।
