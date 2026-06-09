अवैध कॉलोनी बनाई तो मिलेगा ’15 दिन’ का नोटिस, भोपाल में जमीन पर होगा कब्जा

संशोधित नियम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक समान तरीके से लागू कराने के लिए जिले में कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। संशोधित बिल में पार्षद और सरपंच की जिम्मेवारी तय की है कि यदि उन्हें अवैध कॉलोनी की शिकायत मिलती है तो तत्काल संबंधित निकाय अधिकारी को सूचना देना होगी। अधिकारी को सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर एफआइआर दर्ज दर्ज करानी होगी। पुलिस को भी एफआइआर दर्ज करना होगी। जिला प्रशासन को कॉलोनी हटाने में मदद करेगा। कॉलोनाइजर 15 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाता है तो जमीन कब्जे में लेकर प्रशासन जुर्माना करेगा। अवैध कॉलोनी बनने पर पटवारी और वार्ड प्रभारी को जिम्मेदार माना जाएगा।