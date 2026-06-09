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MP Cabinet थोड़ी देर में, ये अहम प्रस्ताव हो सकते हैं मंजूर

MP Cabinet big decisions: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक थोड़ी देर में, अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर...

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Jun 09, 2026

MP Cabinet 9 june 2026

MP Cabinet 9 june 2026 (photo: CM X)

MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार 9 जून को मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में कई बड़े और जनहित के प्रस्ताव रखे जाने हैं। सबसे अहम प्रस्ताव भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर है। जानकारी के मुताबिक नगरीय विकास विभाग आज कैबिनेट में मेट्रो परियोजना की लागत वृद्धि का प्रस्ताव रखेगा। महंगाई बढ़ने के कारण परियोजना की लागत में पुनरीक्षण किया गया है।

बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही मेट्रो रेल परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर चुके हैं। सरकार का पूरा फोकस भोपाल और इंदौर दोनों शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने पर है।

ये प्रस्ताव भी

  • कृषि विभाग मंडी टैक्स को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जना है।
  • युवाओं और महिलाओं के हित में भी कई प्रस्ताव बैठक में आने वाले हैं।
  • विकास कार्यों से जुड़े अन्य अहम फैसले भी आज लिए जा सकते हैं।

आज फिर कर्ज लेगी सरकार

मध्य प्रदेश सरकार मंगलवार को दो किस्तों में 1800 करोड़ रुपये का कर्ज बाजार से लेने जा रही है। सरकार ने दो अलग-अलग राज्य विकास ऋण के रि-इश्यू का नोटिफिकेशन किया है। इस 1800 करोड़ रुपए के कर्ज के बाद राज्य सरकार पर चालू वित्त वर्ष में 11 हजार करोड़ का कर्ज हो जाएगा। उधर, नए कर्ज के साथ राज्य सरकार पर कुल कर्ज 4 लाख 99 हजार 714 करोड़ रुपए हो जाएगा।

नोट- कैबिनेट फैसलों पर खबर लगातार अपडेट की जा रही है-

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Published on:

09 Jun 2026 10:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Cabinet थोड़ी देर में, ये अहम प्रस्ताव हो सकते हैं मंजूर

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