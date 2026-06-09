MP Cabinet थोड़ी देर में, ये अहम प्रस्ताव हो सकते हैं मंजूर

MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार 9 जून को मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में कई बड़े और जनहित के प्रस्ताव रखे जाने हैं। सबसे अहम प्रस्ताव भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर है। जानकारी के मुताबिक नगरीय विकास विभाग आज कैबिनेट में मेट्रो परियोजना की लागत वृद्धि का प्रस्ताव रखेगा। महंगाई बढ़ने के कारण परियोजना की लागत में पुनरीक्षण किया गया है।