MP Cabinet थोड़ी देर में, ये अहम प्रस्ताव हो सकते हैं मंजूर

MP Cabinet 9 june 2026 (photo: CM X)
MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार 9 जून को मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में कई बड़े और जनहित के प्रस्ताव रखे जाने हैं। सबसे अहम प्रस्ताव भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर है। जानकारी के मुताबिक नगरीय विकास विभाग आज कैबिनेट में मेट्रो परियोजना की लागत वृद्धि का प्रस्ताव रखेगा। महंगाई बढ़ने के कारण परियोजना की लागत में पुनरीक्षण किया गया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही मेट्रो रेल परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर चुके हैं। सरकार का पूरा फोकस भोपाल और इंदौर दोनों शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने पर है।
मध्य प्रदेश सरकार मंगलवार को दो किस्तों में 1800 करोड़ रुपये का कर्ज बाजार से लेने जा रही है। सरकार ने दो अलग-अलग राज्य विकास ऋण के रि-इश्यू का नोटिफिकेशन किया है। इस 1800 करोड़ रुपए के कर्ज के बाद राज्य सरकार पर चालू वित्त वर्ष में 11 हजार करोड़ का कर्ज हो जाएगा। उधर, नए कर्ज के साथ राज्य सरकार पर कुल कर्ज 4 लाख 99 हजार 714 करोड़ रुपए हो जाएगा।
नोट- कैबिनेट फैसलों पर खबर लगातार अपडेट की जा रही है-
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