भोपाल

IMD Alert : अरब सागर में बना चक्रवात, 22, 23 और 24 अक्टूबर को 15 जिलों में बारिश की चेतावनी

IMD Alert : दक्षिण-पूर्व अरब सागर में एक निम्न दवाब क्षेत्र बना है, जो आगामी 24 घंटे में अबदाब में बदलने लगेगा। वहीं, चक्रवात की एक्टिविटी भी है, जिसके चलते दक्षिणी हिस्सों में मौसम बदला है।

Oct 22, 2025

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 22, 2025

IMD Alert

15 जिलों में बारिश का अलर्ट (Photo Source- patrika)

IMD Alert : एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में ठंड का दौर शुरु हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां बूंदाबांदी का दौर जारी है। आज भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 दिनों तक यानी 22, 23 और 24 अक्टूबर तक मौसम का ऐसा ही मिजाज रहने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी के दक्षिणी हिस्से में आंधी-बारिश और गरज-चमक का सिस्टम एक्टिव है। दक्षिण-पूर्व अरब सागर में एक निम्न दवाब क्षेत्र बना है, जो आगामी 24 घंटे में अबदाब में बदलने लगेगा। वहीं, चक्रवात की एक्टिविटी भी है, जिसके चलते दक्षिणी हिस्सों में मौसम बदला है।

15 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को सूबे के इंदौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, आलीराजपुर, देवास, धार, हरदा, नर्मदापुरम, पांढुर्णा, बैतूल और बालाघाट में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, इन्हीं में से कुछ जिलों में गरज-चमक का अलर्ट भी है। फिलहाल, प्रदेश में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है।

इन जिलों में गिरा तापमान, राजगढ़ सबसे सर्द

वहीं, दूसरी तरफ राज्य के अन्य जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार-मंगलवार की रात में सबसे कम तापमान राजगढ़ में 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शिवपुरी, खरगोन, खंडवा, दतिया, गुना, धार, पचमढ़ी, नौगांव, टीकमगढ़ और रतलाम में पारा 20 डिग्री से कम दर्ज हुआ।। भोपाल का न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री इंदौर में 18.6 डिग्री, ग्वालियर-उज्जैन में 19.5 डिग्री और जबलपुर में 21 डिग्री दर्ज हुआ।

22 Oct 2025 09:04 am

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

