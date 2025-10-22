IMD Alert : अरब सागर में बना चक्रवात, 22, 23 और 24 अक्टूबर को 15 जिलों में बारिश की चेतावनी

IMD Alert : एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में ठंड का दौर शुरु हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां बूंदाबांदी का दौर जारी है। आज भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 दिनों तक यानी 22, 23 और 24 अक्टूबर तक मौसम का ऐसा ही मिजाज रहने की संभावना जताई गई है।