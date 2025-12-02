Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Cabinet Meeting Desisions : विधानसभा में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, इन फैसलों पर लगी मुहर

Cabinet Meeting Desisions : मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के एक कक्ष में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 02, 2025

Cabinet Meeting Desisions

मोहन कैबिनेट की अहम बैठक (Photo Source- Patrika)

Cabinet Meeting Desisions :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा के एक कक्ष में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना साल 2026-27 तक निरंतर रखे जाने का फैसला हुआ। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति की गई।

सीएम मोहन की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक लगातार रखते हुए अतिरिक्त राशि 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपए की 1062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें 325 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 407 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। शेष 330 परियोजनाएं डी.पी.आर स्वीकृति/निविदा प्रक्रिया में हैं।

इन विकासकार्यों की व्यवस्था

इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, अधोसंरचनात्मक विकास कार्य जैसे रास्तों का निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन निर्माण, रैन बसेरा निर्माण, खेल मैदान विकास आदि कार्य योजना में किए जाते हैं।

अतिरिक्त राशि की मंजूरी

वहीं, मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के तहत शेष अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इसके लिए राज्य योजना अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत राशि 12 करोड़ 32 लाख रुपए के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपए राशि के व्यय किए जाने की मंजूरी मिली है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए संशोधित अहर्ता-शर्तें स्वीकृत किए गए है।

उम्मीदवारों को नई शर्तों के साथ नियुक्ति देने का फैसला

इसके अलावा राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों को नई शर्तों के साथ नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। इन उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा अवधि में यह दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी।

ये भी पढ़ें

MP Vidhan Sabha Winter Session : किसानों के मुद्दे पर हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे कांग्रेसी, गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन
भोपाल
MP Vidhan Sabha Winter Session

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 01:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Cabinet Meeting Desisions : विधानसभा में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, इन फैसलों पर लगी मुहर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

3 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही मोहन सरकार! 49,600 करोड़ पहुंचा कर्ज

mp news
भोपाल

MP Vidhan Sabha Winter Session : विधानसभा में कार्यवाही के बीच कृषि मंत्री की तबीयत बिगड़ी, तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल

MP Vidhan Sabha Winter Session
भोपाल

सालों से बैंक में जमा कर रखा है ‘पैसा’…तो जान लें ये जरूरी खबर, 31 दिसंबर लास्ट डेट

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

MP Vidhan Sabha Winter Session : किसानों के मुद्दे पर हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे कांग्रेसी, गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन

MP Vidhan Sabha Winter Session
भोपाल

62 हजार करोड़ कर्ज में डूबा इस राज्य का नागरिक आपूर्ति निगम, रोजाना चुकाना पड़ रहा 14 करोड़ ब्याज

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.