Cabinet Meeting Desisions : विधानसभा में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, इन फैसलों पर लगी मुहर

सीएम मोहन की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक लगातार रखते हुए अतिरिक्त राशि 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपए की 1062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें 325 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 407 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। शेष 330 परियोजनाएं डी.पी.आर स्वीकृति/निविदा प्रक्रिया में हैं।