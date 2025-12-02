MP Vidhan Sabha Winter Session : किसानों के मुद्दे पर हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे कांग्रेसी, गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन

किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन (Photo Source- Patrika)
MP Vidhan Sabha Winter Session : मंगलवार को शुरु हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार ही रही। सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष एक्शन मोड में नजर आया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक किसानों के मुद्दे पर तख्तियां लेकर विधानभा परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामेदार रवैय्या देखने को मिला। गांधी प्रतिमा के सामने किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों के हाथों में अलग-अलग तख्तियां थीं, जिनपर लिखा था- 'किसानों की चिड़िया बन खेत चुग रही सरकार', अन्य पोस्टर में लिखा था 'किसान के नाम पर सत्ता टिकाई, अब उसी किसान को भावांतर में डुबाई' और 'मिट्टी में मिला सरकारी सपना, कर्ज में डूबता किसान अपना।'
वहीं सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने बीएलओ के पेमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी जिलों में बीएलओ की पेमेंट नहीं हुई। विधानसभा चुनाव के दौरान का पैसा नहीं मिला है। बीएलओ से जबरन काम कराया जा रहा है, सही समय पर उनको पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। शिक्षकों को चुनाव की ड्यूटी में लगाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई स्कूलों के शिक्षक चुनाव की ड्यूटी पर लगे है, जिससे पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।
बता दें कि, मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 10,000 करोड़ के करीब अनुपूरक बजट होगा। विधानसभा में दुकान और स्थापना संशोधन विधेयक 2025 पर आधे घंटे चर्चा होगी। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के संशोधन विधेयक पर 1 घंटे चर्चा होगी।
