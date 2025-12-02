MP Vidhan Sabha Winter Session : किसानों के मुद्दे पर हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे कांग्रेसी, गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन

वहीं सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने बीएलओ के पेमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी जिलों में बीएलओ की पेमेंट नहीं हुई। विधानसभा चुनाव के दौरान का पैसा नहीं मिला है। बीएलओ से जबरन काम कराया जा रहा है, सही समय पर उनको पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। शिक्षकों को चुनाव की ड्यूटी में लगाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई स्कूलों के शिक्षक चुनाव की ड्यूटी पर लगे है, जिससे पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।