रेलवे ट्रैक मेंटनेस के चलते बदला इन ट्रेनों का शेड्यूल, देखें लिस्ट

Indian Railway: रेलवे ट्रैक मेंटनेंस के चलते भोपाल से कटरा-जम्मू जाने वाली ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं। रेलवे के मुताबिक जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाब खंड में डाउन लाइन पर यातायात बाधित किया गया है। यहां ट्रैक मेंटनेंस करवाया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि यह बदलाव केवल अप ट्रेनों के लिए है।
बता दें कि, जो गाड़ियां जम्मू-कटरा की ओर से चलकर भोपाल आती हैं, वे अब अपने मुख्य प्रारंभिक स्टेशनों से नहीं चलेंगी। खासकर उन यात्रियों को परेशानी होगी जो जम्मू, कटरा से भोपाल लौटने की योजना बना रहे हैं।
झेलम एक्सप्रेस(Jhelum Express): (11078), जिसमें रोजाना भोपाल से ३00 यात्री पहुंचते हैं, 30 अगस्त को अब अंबाला से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। यह ट्रेन भोपाल आएगी, लेकिन यात्रियों(Indian Railway) को कटरा/जम्मू से अंबाला तक जाना होगा।
मालवा एक्सप्रेस(Malwa Express) (12920), इसमें भोपाल रोजाना 400 से अधिक यात्री जमू, पंजाब, व दिल्ली से जाते है। 29 अगस्त को नई दिल्ली से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। यात्री कटरा से नई दिल्ली तक अन्य साधनों से पहुंचकर ही ट्रेन पकड़ सकेंगे।
श्री माता वैष्णो देवी कटरा-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस (16788) 31 अगस्त को नई दिल्ली से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।