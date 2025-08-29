रेलवे ट्रैक मेंटनेस के चलते बदला इन ट्रेनों का शेड्यूल, देखें लिस्ट

Indian Railway: रेलवे ट्रैक मेंटनेंस के चलते भोपाल से कटरा-जम्मू जाने वाली ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं। रेलवे के मुताबिक जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाब खंड में डाउन लाइन पर यातायात बाधित किया गया है। यहां ट्रैक मेंटनेंस करवाया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि यह बदलाव केवल अप ट्रेनों के लिए है।