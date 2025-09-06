रेलवे ट्रैक मेंटनेंस के चलते कई ट्रेनें कैंसिल और डायवर्ट, देखें लिस्ट

Indian Railway: रेलवे ट्रेक मेंटनेंस और प्लेटफार्म निर्माण के चलते कोटा स्टेशन पर काम जारी है। इसके चलते भोपाल से कोटा होकर राजस्थान की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्त एवं डायवर्ट किया गया है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने यात्रियों से ऑन लाइन स्टेटस चेक करने के बाद ही यात्रा शुरु करने की अपील की है।