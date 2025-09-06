Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

रेलवे ट्रैक मेंटनेंस के चलते कई ट्रेनें कैंसिल और डायवर्ट, देखें लिस्ट

Indian Railway: रेलवे ट्रेक मेंटनेंस और प्लेटफार्म निर्माण के चलते भोपाल से कोटा होकर राजस्थान की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्त एवं डायवर्ट किया गया है। यहां देखें निरस्त और डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट...

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 06, 2025

Indian Railway Trains Schedule changed
Indian Railway Trains Schedule changed(फोटो सोर्स : पत्रिका)

Indian Railway: रेलवे ट्रेक मेंटनेंस और प्लेटफार्म निर्माण के चलते कोटा स्टेशन पर काम जारी है। इसके चलते भोपाल से कोटा होकर राजस्थान की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्त एवं डायवर्ट किया गया है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने यात्रियों से ऑन लाइन स्टेटस चेक करने के बाद ही यात्रा शुरु करने की अपील की है।

शॉट टर्मिनेट गाड़ियां

1. गाड़ी संख्या 11604 बीना-कोटा एक्सप्रेस 10. सितंबर से से 04 अक्टूबर तक सोगरिया-कोटा के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

2. गाड़ी संख्या 19812 इटावा-कोटा एक्सप्रेस 09 सितंबर से 03 अक्टूबर तक सोगरिया-कोटा के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

3. गाड़ी संख्या 22984 इंदौर-कोटा एक्सप्रेस 10 सितंबर से 04 अक्टूबर तक सोगरिया-कोटा के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

ये ट्रेनें डायवर्ट

1. गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 10 सितंबर से 03 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग की बजाय सोगरिया-कोटा चंबल केबिन-गुड़ला मार्ग से संचालित होगी।

2. गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस 10 सितंबर से 04 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग की बजाय गुड़ला-कोटा चंबल केबिन-सोगरिया मार्ग से संचालित होगी।

3. गाड़ी संख्या 12181 जबलपुर-अजमेर एक्सप्रेस 10 सितंबर से 03 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग की बजाय सोगरिया-कोटा चंबल केबिन-गुड़ला मार्ग से संचालित होगी।

4. गाड़ी संख्या 12182 अजमेर-जबलपुर एक्सप्रेस 10 सितंबर से 04 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग की बजाय गुड़ला-कोटा चंबल केबिन-सोगरिया मार्ग से संचालित होगी।

