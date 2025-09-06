रेलवे ट्रैक मेंटनेंस के चलते कई ट्रेनें कैंसिल और डायवर्ट, देखें लिस्ट

Indian Railway: रेलवे ट्रेक मेंटनेंस और प्लेटफार्म निर्माण के चलते कोटा स्टेशन पर काम जारी है। इसके चलते भोपाल से कोटा होकर राजस्थान की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्त एवं डायवर्ट किया गया है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने यात्रियों से ऑन लाइन स्टेटस चेक करने के बाद ही यात्रा शुरु करने की अपील की है।
1. गाड़ी संख्या 11604 बीना-कोटा एक्सप्रेस 10. सितंबर से से 04 अक्टूबर तक सोगरिया-कोटा के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
2. गाड़ी संख्या 19812 इटावा-कोटा एक्सप्रेस 09 सितंबर से 03 अक्टूबर तक सोगरिया-कोटा के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
3. गाड़ी संख्या 22984 इंदौर-कोटा एक्सप्रेस 10 सितंबर से 04 अक्टूबर तक सोगरिया-कोटा के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
1. गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 10 सितंबर से 03 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग की बजाय सोगरिया-कोटा चंबल केबिन-गुड़ला मार्ग से संचालित होगी।
2. गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस 10 सितंबर से 04 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग की बजाय गुड़ला-कोटा चंबल केबिन-सोगरिया मार्ग से संचालित होगी।
3. गाड़ी संख्या 12181 जबलपुर-अजमेर एक्सप्रेस 10 सितंबर से 03 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग की बजाय सोगरिया-कोटा चंबल केबिन-गुड़ला मार्ग से संचालित होगी।
4. गाड़ी संख्या 12182 अजमेर-जबलपुर एक्सप्रेस 10 सितंबर से 04 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग की बजाय गुड़ला-कोटा चंबल केबिन-सोगरिया मार्ग से संचालित होगी।