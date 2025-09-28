रेलवे ट्रैक मेंटनेंस के चलते सैकड़ों ‘रिजर्वेशन कैंसिल’, 14 ट्रेनें रद्द, 25 के रूट डायवर्ट

Indian Railway news train cancel (फोटो सोर्स _ @RailMinIndia)
Indian Railway:भोपाल और रानी कमलापति से नवंबर से जनवरी के बीच सैकड़ों रिजर्वेशन को निरस्त किया गया है। रेलवे ट्रैक मेंटनेंस के चलते रेलवे ने ये फैसला लिया है। भोपाल रेल मंडल के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-3 पर गिट्टी रहित नई पटरी बिछाने का बड़ा काम होगा। इस कारण भोपाल मंडल से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द(Train Cancel), 25 ट्रेनें मार्ग परिवर्तन (डायवर्ट) और 2 ट्रेनें विलंबित रहेंगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है।
● 64618 ललितपुर-बीना मेमू (दैनिक) - 25 नवंबर से 08 जनवरी तक
● 64617 बीना-ललितपुर मेमू (दैनिक) - 25 नवंबर से 08 जनवरी तक
● 05073 बेंगलुरु सिटी-लालकुआं (साप्ताहिक, मंगलवार) - 02 दिसंबर से 06 जनवरी तक
● 05074 लालकुआं-बेंगलुरु सिटी (साप्ताहिक, शनिवार) - 29 नवंबर से 03 जनवरी तक
● 07363 हुबली-योगनगरी ऋषिकेश (साप्ताहिक, सोमवार) - 24 नवंबर से 05 जनवरी तक
● 07364 योगनगरी ऋषिकेश-हुबली (साप्ताहिक, गुरुवार) - 27 नवंबर से 08 जनवरी तक
● 05559 रक्सौल-उधना (साप्ताहिक, शनिवार) - 29 नवंबर से 03 जनवरी तक
● 09043 बांद्रा टर्मिनस-बरहनी (साप्ताहिक, रविवार) - 30. नवंबर से 04 जनवरी तक
● 09044 बरहनी-बांद्रा टर्मिनस (साप्ताहिक, सोमवार) 01 दिसंबर से 05 जनवरी तक
● 07075 हैदराबाद-गोरखपुर (साप्ताहिक, शुक्रवार) - 28 नवंबर से 02 जनवरी तक
● 07076 गोरखपुर-हैदराबाद (साप्ताहिक, रविवार) - 30 नवंबर से 04 जनवरी तक
● 12172 हरिद्वार-लोकमान्य तिलक, 22456 कालका-सांईनगर शिरडी , 12214 दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर
● 12754 हजरत निजामुद्दीन-नांदेड़, 16318 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कन्याकुमारी , 20494 चंडीगढ़-मदुरै, 16032 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-चेन्नई सेंट्रल, 16788 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-तिरुनेलवेली ।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग