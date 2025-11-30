‘1100 करोड़’ का निवेश, एमपी में होगी ‘बासमती चावल’ की प्रोसेसिंग

MP News: मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के नवाचार पर अमल शुरू हो गया है। प्रदेश में दो कंपनियां 1100 करोड़ का निवेश कर रही हैं। काम अब धरातल पर पहुंच गया है। मैजेस्टिक बासमती राइस प्रालि कंपनी 1000 करोड़ और मशरूम वर्ल्ड द्वारा 100 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। यह कंपनियां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के साथ मिलकर काम करेंगी।