International Tiger Day 2024: टाइगर स्टेट के ऐसे रोचक फैक्ट्स जिन्हें जानकर रह जाएंगे हैरान

क्या आप जानते हैं कि एमपी को टाइगर स्टेट क्यों घोषित किया गया? अगर इस प्रश्न के जवाब में आपका उत्तर ये है कि यहां देश में सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं…तो आपको यहां कुछ करेक्शन की जरूरत है, नहीं तो आपका ये उत्तर अधूरा माना जाएगा…कैसे जानने के लिए आज International Tiger Day 2024 (29 July) पर हम आपको बताने जा रहे हैं टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की खूबसूरत वाइल्ड लाइफ को रोमांच से भरने वाले टाइगर्स के बारे में बड़े ही रोचक फैक्ट्स (Interesting Facts About The Tiger State MP and its Tigers)