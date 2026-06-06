6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा केस: खा रहे ड्राई फ्रूट्स- पी रहे ब्लैक कॉफ़ी, जेल में गिरिबाला और समर्थ को वीआईपी ट्रीटमेंट पर बवाल

Giribala Singh- जेल मुख्यालय ने तलब ​की रिपोर्ट, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को दी गई सुविधाओं की जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगे अधिकारी

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jun 06, 2026

Investigation into VIP treatment for Giribala Singh in jail regarding the Twisha case

Investigation into VIP treatment for Giribala Singh in jail regarding the Twisha case

Twisha Sharma Case- भोपाल की पूर्व जज गिरिबाला सिंह अपनी बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी हैं और सेंट्रल जेल में बंद हैं। केस का मुख्य आरोपी बेटा समर्थ सिंह भी यहीं है। ​जेल में मां-बेटे को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया जा रहा है जिसपर बवाल मच गया है। सेंट्रल जेल में गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को अस्पताल में रखा गया। शिकायत सामने आने के बाद जेल विभाग ने मामले की जांच कराई जिसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि जेल में आरोपियों को ड्राई फ्रूट्स और ब्लैक कॉफ़ी भी उपलब्ध कराई गई। इधर जेल अधिकारियों ने वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप सिरे से नकार दिए। उनका कहना है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को एक भी सुविधा, गैर कानूनी रूप से नहीं दी गई है। जेल के नियमों के अनुसार ही खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अन्य कैदी भी इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड खत्म हो जाने के बाद 2 जून को पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को भोपाल कोर्ट में पेश किया था। जांच अधिकारियों ने रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की तो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को भोपाल की सेंट्रल जेल में रखा गया है। यहां दोनों को 16 जून तक रहना होगा।

सेंट्रल जेल में गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को अस्पताल में रखा गया। इसके लिए पूर्व जज की उम्र और सेहत का हवाला दिया गया जबकि उनके बेटे के पैर में चोट लगी थी जिसके लिए उन्हें जेल के अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती करने की बात बताई गई।

गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को जेल के अस्पताल में रखने और उन्हें बेड मुहैया कराने की खबरें मीडिया में आईं तो नया विवाद छिड़ गया। ट्विशा केस के आरोपियों को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप लगने लगे। बताया गया कि भोपाल की जिला और सत्र न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान गिरिबाला सिंह जेल आती रहीं थीं। आरोप लगाया गया कि उन्हीं संबंधों के आधार और रसूख को देखते हुए जेल में उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।

विवाद बढ़ा तो जेल विभाग के अधिकारी सतर्क हुए। जेल मुख्यालय ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को सेंट्रल जेल में अस्पताल में रखने के मामले की जांच कराई। डीआईजी संजय पांडे को यह जांच सौंपी गई थी। पता चला है कि उन्होंने जांच पूरी कर ली है। जांच रिपोर्ट जेल महानिदेशक वरुण कपूर को सौंप भी दी है।

चर्चा है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को जेल में खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने जेल में ब्लैक कॉफ़ी भी पी। हालांकि सेंट्रल जेल के अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को खाद्य सा​मग्रियां नियमानुसार ही उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। जेल में केंटीन हैं जहां की खाद्य वस्तुएं सभी बंदियों के लिए सहज रूप से उपलब्ध हैं।

ट्विशा केस- समर्थ ने पूछा था- ‘तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, यह किसका बच्चा है?’, जांच में अहम खुलासा

ये भी पढ़ें
Twisha Sharma pregnancy was the biggest controversy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा केस: खा रहे ड्राई फ्रूट्स- पी रहे ब्लैक कॉफ़ी, जेल में गिरिबाला और समर्थ को वीआईपी ट्रीटमेंट पर बवाल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्विशा केस- समर्थ ने पूछा था- ‘तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, यह किसका बच्चा है?’, जांच में अहम खुलासा

Twisha Sharma pregnancy was the biggest controversy
भोपाल

एमपी में कांग्रेस को भारी पड़ेगी भीतरघात, कैलाश विजयवर्गीय का दावा- तीसरी सीट भी जीतेंगे

Kailash Vijayvargiya
भोपाल

मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस में कलह, एमपी में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ा

Infighting within MP Congress over Meenakshi Natarajan
भोपाल

पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं कांग्रेस के कई विधायक, एमपी में एमएलए के दावे से मची खलबली

Hemant Khandelwal and Malini Gaud attack Jitu Patwari
भोपाल

MP में ताबड़तोड़ तबादले, 8 IPS समेत 74 पुलिस अधिकारी इधर से उधर

mp police transfer list
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.