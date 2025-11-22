भगवान करे! कोई नैरेटिव में न फंस जाए…- जगदीप धनखड़, एमपी में क्यों गरमाई सियासत

पूर्व उप राष्ट्रपति धनखड़ (Jagdeep Dhankhad in Bhopal) ने संबोधन के शुरूआत में कहा कि 4 माह बाद सभागार में तालियां गूंजी। पुस्तक को लेकर कहा, यह पुस्तक उमीद की एक किरण है। यह ऐसी पुस्तक है कि सोए हुए को जगा देगी। कहा, मैंने विचार-विमर्श के बाद तय किया है कि आगे में अंग्रेजी में बोलूंगा। उन्होंने इसका मतलब बताते हुए कहा कि जहां से चुनौती आ रही है, जो समझ नहीं रहे हैं, हर हाल में छवि को धूमिल करना चाहते हैं। कहा, आज का भारत तेजी से बदल रहा है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और विश्व मंच पर निर्णायक देश के रूप में उभरा है। बता दें, 21 जुलाई को धनखड़ ने मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था।