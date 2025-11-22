6 साल की मासूम से रेप, दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम देकर 23 साल का आरोपी फरार

6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाला फरार, बच्ची को जिला अस्पताल ने भोपाल रेफर किया। (फोटो: सोशल मीडिया)
MP News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गौहरगंज थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम को एक 23 साल के युवक ने हैवानियत का शिकार बनाया। आरोपी युवक का नाम सलमान बताया जा रहा वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
दिल दहला देने वाली ये वारदात भोपाल संभाग के रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के मां-बाप मजदूरी करते हैं। मामले का पता चलते ही हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। वे आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी को यदि जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो, आंदोलन करेंगे।
रेप पीड़िता (MP News) मासूम को इलाज के लिए औबेदुल्लागंज शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया है। 108 की सुविधा नहीं मिलने से हिंदू संगठन में बीएमओ और डॉक्टर के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी भी की है। बता दें कि गौहरगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के दो मामले दर्ज किए गए हैं।
दोनों ही मामलों में मुस्लिम समुदाय के युवकों के नाम सामने आने के बाद से ही हिंदू संगठनों में नाराजगी व्याप्त है। वे गौहरगंज थाना प्रभारी को हटाने की मांग भी कर रहे हैं।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में सकल हिंदू समाज सहित हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर न्याय की मांग की। तहसीलदार हेमंत शर्मा, एसडीओपी शीला सुराणा, औबेदुल्लागंज थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह सहित पुलिस बल मौके पर उपस्थित थे।
बड़ी खबरेंView All
रायसेन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग