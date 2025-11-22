आकाश कुमार को बनाया मोहम्मद अनस, जबरन करवाया खतना और निकाह, मचा हड़कंप

MP news of religion conversion shocking case (फोटो: सोशल मीडिया)
MP News: राजधानी में धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के शाकिर हुसैन, मोहम्मद फईम और ताहिर खान ने शहडोल के आकाश कुमार पनिका पर दबाव डालकर उसका धर्म परिवर्तन कराया।
इसके बाद अनस बनाकर मस्जिद ले गए और जबरन निकाह भी करा दिया। आकाश की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
(MP News) आकाश का आरोप है कि शाकिर ने उसका जबरन खतना भी कराया। धर्म परिवर्तन करा नाम आकाश से बदलकर मो. अनस रख दिया। विरोध पर डराया कि किसी को बताया तो उसके परिवार को मार देगा। शाकिर, उसके दामाद फईम और नौकर ताहिर खान ने मिलकर फातिमा जहरा से जबरन निकाह करा दिया। बाद में बेकरी की मशीनें भी कब्जे में ले ली।तीन माह से उसकी बेकरी बंद है।
आकाश ने बताया, भोपाल के चिकलोद रोड पर बेकरी में काम करते समय उसकी मुलाकात किराना दुकानदार शाकिर हुसैन से हुई। उसने पहले बेटे जैसा व्यवहार किया। फिर बेकरी का काम साथ करने का प्रस्ताव दिया। वह धीरे-धीरे धर्म परिवतन करने का दबाव भी बना रहा था। इसके लिए उसने आकाश को बेकरी की मशीन खरीदने के लिए 8 लाख रुपए उधार दिए। आकाश का आरोप है कि शाकिर और उसके साथी उसे धमकाते थे। विरोध पर कमरे में बंद कर देते थे। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग