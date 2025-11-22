आकाश कुमार को बनाया मोहम्मद अनस, जबरन करवाया खतना और निकाह, मचा हड़कंप

आकाश ने बताया, भोपाल के चिकलोद रोड पर बेकरी में काम करते समय उसकी मुलाकात किराना दुकानदार शाकिर हुसैन से हुई। उसने पहले बेटे जैसा व्यवहार किया। फिर बेकरी का काम साथ करने का प्रस्ताव दिया। वह धीरे-धीरे धर्म परिवतन करने का दबाव भी बना रहा था। इसके लिए उसने आकाश को बेकरी की मशीन खरीदने के लिए 8 लाख रुपए उधार दिए। आकाश का आरोप है कि शाकिर और उसके साथी उसे धमकाते थे। विरोध पर कमरे में बंद कर देते थे। (MP News)