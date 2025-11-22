Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

आकाश कुमार को बनाया मोहम्मद अनस, जबरन करवाया खतना और निकाह, मचा हड़कंप

MP News: राजधानी भोपाल का सनसनीखेज मामला, आकाश कुमार का आरोप जबरन बनाया अनस, खतना भी करवाया...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 22, 2025

MP news of religion conversion

MP news of religion conversion shocking case (फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: राजधानी में धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के शाकिर हुसैन, मोहम्मद फईम और ताहिर खान ने शहडोल के आकाश कुमार पनिका पर दबाव डालकर उसका धर्म परिवर्तन कराया।

इसके बाद अनस बनाकर मस्जिद ले गए और जबरन निकाह भी करा दिया। आकाश की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जबरन कराया निकाह करा बेकरी की मशीनें कब्जे में ले लीं

(MP News) आकाश का आरोप है कि शाकिर ने उसका जबरन खतना भी कराया। धर्म परिवर्तन करा नाम आकाश से बदलकर मो. अनस रख दिया। विरोध पर डराया कि किसी को बताया तो उसके परिवार को मार देगा। शाकिर, उसके दामाद फईम और नौकर ताहिर खान ने मिलकर फातिमा जहरा से जबरन निकाह करा दिया। बाद में बेकरी की मशीनें भी कब्जे में ले ली।तीन माह से उसकी बेकरी बंद है।

ये है मामला

आकाश ने बताया, भोपाल के चिकलोद रोड पर बेकरी में काम करते समय उसकी मुलाकात किराना दुकानदार शाकिर हुसैन से हुई। उसने पहले बेटे जैसा व्यवहार किया। फिर बेकरी का काम साथ करने का प्रस्ताव दिया। वह धीरे-धीरे धर्म परिवतन करने का दबाव भी बना रहा था। इसके लिए उसने आकाश को बेकरी की मशीन खरीदने के लिए 8 लाख रुपए उधार दिए। आकाश का आरोप है कि शाकिर और उसके साथी उसे धमकाते थे। विरोध पर कमरे में बंद कर देते थे। (MP News)

ये भी पढ़ें

पोस्टमार्टम करते जागा वैराग्य, सरकारी नौकरी छोड़ी, MBBS डॉक्टर अब लेंगे दीक्षा
अशोकनगर
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 08:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आकाश कुमार को बनाया मोहम्मद अनस, जबरन करवाया खतना और निकाह, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में दोबारा हुई डीपीसी, एमपी के 15 अफसरों के प्रमोशन पर विचार, बनेंगे IAS अधिकारी

MP IAS Officers
भोपाल

एमपी में 15 दिन से कड़ाके की ठंड, आज इन 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Cold Wave Alert
भोपाल

क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा राजस्थान का बेटा…जो एमपी में IAS अफसर, पढ़िए EXPLAINER

ias ravi kumar sihag
Patrika Special News

School education: रंग बिरंगी स्वेटर पहनकर जा सकते हैं स्कूल, कक्षा से बाहर नहीं सकते टीचर

ai generated image
भोपाल

कोटा में JEE की तैयारी कर रहा भोपाल का छात्र बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से गिरा, मौत

Bhopal JEE student death in Kota
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.