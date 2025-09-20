एमपी बीजेपी के कौन-कौन से मंत्री सीएम यादव को कर रहे अस्थिर! पटवारी ने नाम बताते किया बड़ा खुलासा

MP Congress- एमपी में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लगातार जारी है। शनिवार को सभी बड़े नेता राजगढ़ में जुटे और केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राघौगढ़ विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, सुसनेर विधायक भैरो सिंह बापू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रभावी प्रदर्शन किया। रैली और सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस में एकता का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी में तो सभी नेता सीएम मोहन यादव को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने नेताओं के नाम भी बताए।
राजगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली। अति वृष्टि और पीला मोजेक से बर्बाद फसलों का सर्वे करने, खाद की किल्लत, बिजली के बढ़े बिल, फसल बीमा आदि से संबंधित मुद्दों पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
सभा में सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी करार दिया। वक्ताओं ने अपना संकल्प दोहराया कि किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए हर जतन करेंगे।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि किसान प्रदेशभर में खाद के लिए तरस रहे हैं। यह राज्य की बीजेपी सरकार की नाकामी है। राजगढ़ की जनता किसानों के हर अन्याय का हिसाब मांग रही है और उनकी आवाज़ को और बुलंद कर रही है। न्याय की इस लड़ाई में हम सब साथ हैं।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोट चोर–गद्दी छोड़ का नारा बुलंद करते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं। उन्होंने कहा-चोर की दाढ़ी में तिनका!
जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की एकता पर जोर दिया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मीडिया पर सवाल उठाते हुए लोगों से पूछा कि जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन -ये सब एक साथ दिख रहे कि नहीं!
इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं पर ही एक दूसरे की टांग खिंचाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सीएम यादव को अस्थिर करने में लगे हैं।
कांग्रेस में कोई गडबड नहीं है… गडबड उधर ही है…कैलाश विजयवर्गीय किसको शिकायत करने जाते हैं…उधर ही है कि शिवराजसिंह चौहान, मोहन यादव को कब हटाना चाहते हैं…प्रहलाद पटेल सीएम की कुर्सी कैसे खींच रहे हैं…राकेशसिंहजी क्या कर रहे हैं…बीजेपी के सभी लोग सीएम मोहन यादव को अस्थिर करने में लगे हैं…।