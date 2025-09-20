एमपी बीजेपी के कौन-कौन से मंत्री सीएम यादव को कर रहे अस्थिर! पटवारी ने नाम बताते किया बड़ा खुलासा

MP Congress- एमपी में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लगातार जारी है। शनिवार को सभी बड़े नेता राजगढ़ में जुटे और केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राघौगढ़ विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, सुसनेर विधायक भैरो सिंह बापू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रभावी प्रदर्शन किया। रैली और सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस में एकता का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी में तो सभी नेता सीएम मोहन यादव को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने नेताओं के नाम भी बताए।