Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी बीजेपी के कौन-कौन से मंत्री सीएम यादव को कर रहे अस्थिर! पटवारी ने नाम बताते किया बड़ा खुलासा

MP Congress- एमपी में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लगातार जारी है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 20, 2025

Jitu Patwari accused BJP ministers of destabilizing CM Mohan Yadav
Jitu Patwari accused BJP ministers of destabilizing CM Mohan Yadav

MP Congress- एमपी में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लगातार जारी है। शनिवार को सभी बड़े नेता राजगढ़ में जुटे और केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राघौगढ़ विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, सुसनेर विधायक भैरो सिंह बापू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रभावी प्रदर्शन किया। रैली और सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस में एकता का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी में तो सभी नेता सीएम मोहन यादव को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने नेताओं के नाम भी बताए।

राजगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली। अति वृष्टि और पीला मोजेक से बर्बाद फसलों का सर्वे करने, खाद की किल्लत, बिजली के बढ़े बिल, फसल बीमा आदि से संबंधित मुद्दों पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

सभा में सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी करार दिया। वक्ताओं ने अपना संकल्प दोहराया कि किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए हर जतन करेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का बड़ा बयान
हरदा
Shivraj Singh's statement on the purchase of soybeans at the support price in MP

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि किसान प्रदेशभर में खाद के लिए तरस रहे हैं। यह राज्य की बीजेपी सरकार की नाकामी है। राजगढ़ की जनता किसानों के हर अन्याय का हिसाब मांग रही है और उनकी आवाज़ को और बुलंद कर रही है। न्याय की इस लड़ाई में हम सब साथ हैं।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोट चोर–गद्दी छोड़ का नारा बुलंद करते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं। उन्होंने कहा-चोर की दाढ़ी में तिनका!

जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की एकता पर जोर दिया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मीडिया पर सवाल उठाते हुए लोगों से पूछा कि जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन -ये सब एक साथ दिख रहे कि नहीं!

इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं पर ही एक दूसरे की टांग खिंचाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सीएम यादव को अस्थिर करने में लगे हैं।

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले-

कांग्रेस में कोई गडबड नहीं है… गडबड उधर ही है…कैलाश विजयवर्गीय किसको शिकायत करने जाते हैं…उधर ही है कि शिवराजसिंह चौहान, मोहन यादव को कब हटाना चाहते हैं…प्रहलाद पटेल सीएम की कुर्सी कैसे खींच रहे हैं…राकेशसिंहजी क्या कर रहे हैं…बीजेपी के सभी लोग सीएम मोहन यादव को अस्थिर करने में लगे हैं…।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों में फैल रहा जानलेवा वायरस, हर तीसरे मरीज की जान को खतरा, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
Deadly Melioidosis Virus Spreading Among Farmers in MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 09:16 pm

Published on:

20 Sept 2025 09:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी बीजेपी के कौन-कौन से मंत्री सीएम यादव को कर रहे अस्थिर! पटवारी ने नाम बताते किया बड़ा खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.