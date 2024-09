कांग्रेस का कलेक्टर पर बड़ा आरोप, जीतू पटवारी ने कहा- पैसे देकर खरीदा पद

कांग्रेस का कलेक्टर पर बड़ा आरोप, जीतू पटवारी ने कहा- पैसे देकर खरीदा पद

Jitu Patwari accused the collector of buying the post by paying money in Narmadapuram नर्मदापुरम में कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए।

भोपाल•Sep 13, 2024 / 07:31 pm• deepak deewan

Jitu Patwari accused the collector of buying the post by paying money in Narmadapuram मध्यप्रदेश में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल करने पर राजनीति गरमाई हुई है। प्रदेश के किसान लगातार बढ़ती लागत का वास्ता देकर सोयाबीन की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेशभर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस भी किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। न्याय यात्रा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश सरकार पर जमकर बोल रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने नर्मदापुरम में कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए।