एमपी में स्टूडेंट की मौत पर सियासत, जीतू पटवारी के बाद हेमंत खंडेलवाल भी एक्टिव हुए

Hemant Khandelwal- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिसकर्मियों ने एक स्टूडेंट को पीट पीटकर मार डाला। इंजीनियरिंग के छात्र उदित कुमार की हत्या के इस मामले में संलिप्त पुलिसवालों को बचाने की भी कोशिश की गई। हालांकि चौतरफा दबाव के बाद दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी आरक्षक संतोष बामनिया और आरक्षक सौरभ आर्य फरार हो गए थे, उन्हें देर रात गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को निलंबित भी किया जा चुका है। इस मामले में सियासत भी शुरु हो गई है। शनिवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पुलिस उत्पीड़न का शिकार हुए स्वर्गीय उदित कुमार के निवास पर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मामले में राज्य सरकार को घेरा। पटवारी की सक्रियता के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी एक्टिव हो गए। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मोबाइल पर चर्चा की और बीजेपी व सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।