एमपी में स्टूडेंट की मौत पर सियासत, जीतू पटवारी के बाद हेमंत खंडेलवाल भी एक्टिव हुए

Hemant Khandelwal- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिसकर्मियों ने एक स्टूडेंट को पीट पीटकर मार डाला। इंजीनियरिंग के छात्र उदित कुमार की हत्या के इस मामले में संलिप्त पुलिसवालों को बचाने की भी कोशिश की गई।

भोपाल

deepak deewan

Oct 12, 2025

Hemant Khandelwal- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिसकर्मियों ने एक स्टूडेंट को पीट पीटकर मार डाला। इंजीनियरिंग के छात्र उदित कुमार की हत्या के इस मामले में संलिप्त पुलिसवालों को बचाने की भी कोशिश की गई। हालांकि चौतरफा दबाव के बाद दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी आरक्षक संतोष बामनिया और आरक्षक सौरभ आर्य फरार हो गए थे, उन्हें देर रात गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को निलंबित भी किया जा चुका है। इस मामले में सियासत भी शुरु हो गई है। शनिवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पुलिस उत्पीड़न का शिकार हुए स्वर्गीय उदित कुमार के निवास पर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मामले में राज्य सरकार को घेरा। पटवारी की सक्रियता के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी एक्टिव हो गए। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मोबाइल पर चर्चा की और बीजेपी व सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

राजधानी भोपाल में पुलिस उत्पीड़न के कारण छात्र उदित कुमार की मौत का मामला गरमा गया है। पुलिस ने देर रात दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से ही दोनों फरार हो गए थे।

महज 22 साल के स्टूडेंट उदित गायकी को आरोपियों ने खुलेआम पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अपने लोगों को बचाने का भरपूर प्रयास किया। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद दोनों आरक्षकों पर बमुश्किल एफआईआर (FIR) दर्ज की गई।

राजधानी में सरेआम हुए इस हत्याकांड की पूरे देश में गूंज उठी। कांग्रेस ने पुलिस के बहाने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने शनिवार को स्टूडेंट उदित गायकी के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा एक बच्चे की मात्र दस हजार रुपए के लिए की गई हत्या बेहद शर्मनाक और अमानवीय कृत्य है।

BJP प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाया विश्वास

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी पुलिस की पिटाई से मृत स्टूडेंट उदित गायकी के परिजनों को सांत्वना दी है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश महामंत्री विधायक भगवानदास सबनानी को मृतक स्टूडेंट के घर भेजा। सबनानी ने परिजनों की बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से फोन पर बात कराई। हेमंत खंडेलवाल ने शोक संतप्त परिजनों को दिलासा देते हुए बीजेपी व सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव के निर्देश पर ही आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी संगठन और सरकार आपके साथ है।

12 Oct 2025 03:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में स्टूडेंट की मौत पर सियासत, जीतू पटवारी के बाद हेमंत खंडेलवाल भी एक्टिव हुए

