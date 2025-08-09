राहुल गांधी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप



जीतू पटवारी ने अपने बयान का ये वीडिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट x पर भी शेयर किया है। वीडियो में पटवारी एक सभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी ने इसमें भारतीय संसद, भारतीय न्यायपालिका में न्याय के प्रतीक तराजू और हथौड़े को दिखाया है, ये तस्वीरें असंतुलित नजर आ रही हैं, वहीं बीजेपी का झंडा फीका पड़ता हुआ दर्शाया है। इसके अलावा इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर ईडी और सीबीआई के लोगो को दिखाया है, जो कांग्रेस का साफ-साफ इशारा है कि देश में सबकुछ सरकार के नियंत्रण में है।