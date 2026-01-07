7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की राज्य सरकार की शिकायत, जानिए क्या लगाए आरोप

Jitu Patwari- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित पत्र में राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर झूठ बोलने का आरोप

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 07, 2026

Jitu Patwari complained to PM Narendra Modi about the state government

Jitu Patwari(Photo Source- Jeetu Patwari 'X' Handle)

Jiyu Patwari- इंदौर में दूषित पानी सप्लाई से हुई 18 मौतों के मामले में सरकार को घेर रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी अब प्रदेश में निवेश के मुद्दे पर भी मुखर हुए हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने निवेश के आंकड़ों का जिक्र करते हुए मामले की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिकायत की है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर निवेश के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित पत्र में राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने फरवरी 2025 में भोपाल में हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निवेश प्रस्ताव के दावे को आंकड़ो का हवाला देते हुए झूठा करार दिया है।

केवल 3.2 फीसदी निवेश प्रस्ताव ही मिले

पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र में जीतू पटवारी ने लिखा- "वित्तीय वर्ष 2025 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देशभर में 26.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। इनमें आंध्र को 25.3 प्रतिशत, ओडिशा को 13.1 प्रतिशत, महाराष्ट्र को 12.8 प्रतिशत, तेलंगाना को 9.5 प्रतिशत और गुजरात को 7.1 प्रतिशत निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मध्यप्रदेश को केवल 3.2 फीसदी निवेश प्रस्ताव ही मिले।

जीतू पटवारी ने आगे लिखा- फरवरी 2025 में भोपाल में हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का दावा किया था, जो ताजा आंकड़े के बाद झूठा साबित हो रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य सरकार जनता को जानबूझकर गुमराह कर रही है!

मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जी​तू पटवारी ने पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी से मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश में निवेश के एमओयू, दावों, आशय पत्रों का उल्लेख करते हुए वास्तविक निवेश और जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश
मंदसौर
school holidays

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 05:57 pm

Published on:

07 Jan 2026 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की राज्य सरकार की शिकायत, जानिए क्या लगाए आरोप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में दूषित जल सेवन से मृतकों की संख्या को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस
भोपाल

54 साल की राजनीति, 20 साल बाद तोड़ी चुप्पी ‘अर्जुन सिंह ने खोला था उस ‘रात का राज’

Arjun Singh revealed the secret of that night untold story
Patrika Special News

ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

MP में बनेगा ‘ग्रीनफील्ड हाईवे’, 6-लेन सड़क, 10 राष्ट्रीय राजमार्ग, 42 गांवों को होगा फायदा

greenfield highway
भोपाल

बिना चीर-फाड़ अब वर्चुअली होगा पोस्टमार्टम, AIIMS की पहल से मृतकों के परिजनों को बड़ी राहत

AIIMS Bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.