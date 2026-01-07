जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की राज्य सरकार की शिकायत, जानिए क्या लगाए आरोप

Jiyu Patwari- इंदौर में दूषित पानी सप्लाई से हुई 18 मौतों के मामले में सरकार को घेर रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी अब प्रदेश में निवेश के मुद्दे पर भी मुखर हुए हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने निवेश के आंकड़ों का जिक्र करते हुए मामले की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिकायत की है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर निवेश के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की।