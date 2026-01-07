जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की राज्य सरकार की शिकायत, जानिए क्या लगाए आरोप

Jitu Patwari(Photo Source- Jeetu Patwari 'X' Handle)
Jiyu Patwari- इंदौर में दूषित पानी सप्लाई से हुई 18 मौतों के मामले में सरकार को घेर रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी अब प्रदेश में निवेश के मुद्दे पर भी मुखर हुए हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने निवेश के आंकड़ों का जिक्र करते हुए मामले की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिकायत की है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर निवेश के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित पत्र में राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने फरवरी 2025 में भोपाल में हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निवेश प्रस्ताव के दावे को आंकड़ो का हवाला देते हुए झूठा करार दिया है।
पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र में जीतू पटवारी ने लिखा- "वित्तीय वर्ष 2025 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देशभर में 26.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। इनमें आंध्र को 25.3 प्रतिशत, ओडिशा को 13.1 प्रतिशत, महाराष्ट्र को 12.8 प्रतिशत, तेलंगाना को 9.5 प्रतिशत और गुजरात को 7.1 प्रतिशत निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मध्यप्रदेश को केवल 3.2 फीसदी निवेश प्रस्ताव ही मिले।
जीतू पटवारी ने आगे लिखा- फरवरी 2025 में भोपाल में हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का दावा किया था, जो ताजा आंकड़े के बाद झूठा साबित हो रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य सरकार जनता को जानबूझकर गुमराह कर रही है!
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी से मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश में निवेश के एमओयू, दावों, आशय पत्रों का उल्लेख करते हुए वास्तविक निवेश और जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग