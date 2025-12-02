एमपी के दोनों डिप्टी सीएम सहित दर्जनभर मंत्रियों पर गंभीर आरोप, कांग्रेस ने प्रेस कान्फ्रेंस में घेरा

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इस पर राजनैतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सीएम द्वारा विभागों की समीक्षा बैठक लेने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी सक्रिय हुए और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सहित करीब एक दर्जन मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या सीएम मोहन यादव संबंधित मंत्रियों से इस्तीफा लेंगे?