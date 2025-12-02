Patrika LogoSwitch to English

एमपी के दोनों डिप्टी सीएम सहित दर्जनभर मंत्रियों पर गंभीर आरोप, कांग्रेस ने प्रेस कान्फ्रेंस में घेरा

Jitu Patwari - मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा पर राजनैतिक सरगर्मी बढ़ी, कांग्रेस ने लगाए आरोप

भोपाल

deepak deewan

Dec 02, 2025

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इस पर राजनैतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सीएम द्वारा विभागों की समीक्षा बैठक लेने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी सक्रिय हुए और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सहित करीब एक दर्जन मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या सीएम मोहन यादव संबंधित मंत्रियों से इस्तीफा लेंगे?

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के सभी मंत्री लूटने वाले हैं। स्वास्थ विभाग, कृषि विभाग, परिवहन विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग और स्वास्थ विभाग के मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप हैं। क्या सीएम उनसे इस्तीफा लेंगे!

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य में सड़क और पुल धंस रहे हैं, क्या सीएम पीडब्ल्यूडी मंत्री का इस्तीफा लेंगे! कमीशनबाजी के लिए क्या ऊर्जा मंत्री का इस्तीफा लेंगे! कफ सिरप मामले में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेंगे! वित्त मंत्री की ड्रग्स तस्करों के साथ तस्वीरें सामने आईं हैं।

दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को घेरा

प्रेस कान्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को घेरा। उन्होंने कहा कि दोनों उपमुख्यमंत्रियों के विभागों में खुलेआम अराजकता फैली हुई है। जीतू पटवारी ने कहा-

केवल झूठ बोलना, बार बार बोलना, बच्चे मर रहे हैं- नकली दवाओं से, बच्चे मर रहे हैं- चूहों से, बच्चे मर रहे हैं- आग के जलने से, दवाएं अस्पताल में हैं नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ है नहीं…अलग अलग तरीके से ये समझ लें कि कैग में 500 पेज की रिपोर्ट है स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ…जो बताती है निर्देश देती है…जगदीश देवड़ाजी का ड्रग माफियाओं से कनेक्शन सामने आया था…165 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेती है सरकार…स्वास्थ्य मंत्री का क्या मैनेजमेंट है…26 विभागों का वेतन टाइम पर नहीं दे रहे…

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के दोनों डिप्टी सीएम सहित दर्जनभर मंत्रियों पर गंभीर आरोप, कांग्रेस ने प्रेस कान्फ्रेंस में घेरा

