एमपी में बिना स्लॉट बुकिंग के खरीद रहे बीजेपी नेताओं के गेहूं, जीतू पटवारी ने किया ट्वीट

MP Congress- एमपी में गेहूं खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआइसीसी के सचिव कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' बता रही है, लेकिन किसानों के लिए वास्तव में यह 'किसान परेशान वर्ष' बन चुका है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले किसानों को उनके हक के पैसे के लिए दफ़्तरों में भटकाया जा रहा है। पहले फसल तुलवा ली जाती है और बाद में कागजी बहानों के जरिए भुगतान रोका जाता है, जो पूरी तरह से किसान विरोधी व्यवस्था को दर्शाता है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस सेवादल ने आज 24 घंटे का सत्याग्रह भी शुरु किया है। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं का गेहूं बिना स्लॉट बुकिंग के खरीदा जा रहा है जबकि आम किसान परेशान हो रहा है।