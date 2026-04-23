23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बिना स्लॉट बुकिंग के खरीद रहे बीजेपी नेताओं के गेहूं, जीतू पटवारी ने किया ट्वीट

MP Congress- जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं का गेहूं बिना स्लॉट बुकिंग के खरीदा जा रहा है जबकि आम किसान परेशान हो रहा

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Apr 23, 2026

Jitu Patwari raises questions regarding wheat procurement via a tweet

Jitu Patwari raises questions regarding wheat procurement via a tweet.

MP Congress- एमपी में गेहूं खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआइसीसी के सचिव कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' बता रही है, लेकिन किसानों के लिए वास्तव में यह 'किसान परेशान वर्ष' बन चुका है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले किसानों को उनके हक के पैसे के लिए दफ़्तरों में भटकाया जा रहा है। पहले फसल तुलवा ली जाती है और बाद में कागजी बहानों के जरिए भुगतान रोका जाता है, जो पूरी तरह से किसान विरोधी व्यवस्था को दर्शाता है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस सेवादल ने आज 24 घंटे का सत्याग्रह भी शुरु किया है। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं का गेहूं बिना स्लॉट बुकिंग के खरीदा जा रहा है जबकि आम किसान परेशान हो रहा है।

एआईसीसी के सचिव कुणाल चौधरी ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय भोपाल में पत्रकार वार्ता बुलाई। यहां उन्होंने कहा कि सरकार लगातार नए-नए नियम लागू कर किसानों को परेशान कर रही है। कभी पंजीयन, सैटेलाइट सत्यापन, तो कभी अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। कुणाल चौधरी ने कहा कि हरदा में कागजों पर केवल 577 क्विंटल खरीदी दर्ज है, जबकि मौके पर 3007 क्विंटल अधिक गेहूं पाया गया। राजगढ़ के जीरापुर में स्लॉट बुकिंग और तुलाई के बाद भी राशि भुगतान नहीं होने की जानकारी दी।

कांग्रेस सेवादल का 24 घंटे का सत्याग्रह

मप्र कांग्रेस सेवादल द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को 24 घंटे का सत्याग्रह एवं उपवास आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भोपाल के जवाहर भवन में 23 अप्रेल को मध्यान्ह करीब 12 बजे शुरु होकर 24 अप्रेल को मध्यान्ह 12 बजे तक चलेगा। कांग्रेस सेवादल के प्रदेश मुख्य संगठक अवनीश भार्गव ने बताया कि इस सत्याग्रह का उद्देश्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं जैसे समर्थन मूल्य, फसल खरीदी में अनियमितता, भुगतान में देरी एवं प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद करना है।

भाजपा नेताओं के 84 लाख रुपए के 3200 क्विंटल गेहूं बिना स्लॉट बुकिंग के खरीदे

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रदेश के किसानों की परेशानी पर आवाज उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं का गेहूं बिना स्लॉट बुकिंग के खरीदा जा रहा है वहीं आम किसान भीषण गर्मी में लंबी लाइन में खड़ा परेशान हो रहा है। जीतू पटवारी ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा कि आम किसान जहां स्लॉट बुक न होने के कारण 2700 रुपए का गेहूं 2000 से 2100 रुपए में बेचने को मजबूर है, वहीं भाजपा नेताओं के 84 लाख रुपए के 3200 क्विंटल गेहूं बिना स्लॉट बुकिंग के खरीदे जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

भोपाल से गुजरने वाली 24 ट्रेनों को किया डायवर्ट, 30 अप्रेल तक बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें
भोपाल
24 Trains Passing Through Bhopal Diverted Until April 30

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Apr 2026 12:49 pm

Published on:

23 Apr 2026 12:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बिना स्लॉट बुकिंग के खरीद रहे बीजेपी नेताओं के गेहूं, जीतू पटवारी ने किया ट्वीट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुलासा: 300 से ज्यादा गंदे वीडियो बरामद, नाबालिग बच्चियों का किया ‘ब्रेनवाश’

Religious Conversion
भोपाल

रीवा-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 11 की मौत, 9 जिंदा जले, मैहर दर्शन कर यूपी लौट रहा था परिवार

Mirzapur Rewa National Highway Accident
भोपाल

एम्स डॉक्टर की बेटी गंभीर, नानी बोली- आपकी मदद बचा सकती है नन्ही ‘काशी’ की जान

MP News
भोपाल

सिर के पास लगाया छोटा पंखा, भोपाल में एसी हेलमेट पहनकर ड्यूटी करेंगे ट्रैफिक जवान

Traffic personnel in Bhopal to perform duty wearing AC helmets
भोपाल

बेटे के प्रेम विवाह पर पिता को पिलाया मल-मूत्र, एमपी में दबंगों ने सरेआम की दरिंदगी

Bihari Lal of Raisen lodges a complaint with the MP DGP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.