सुबह-सुबह युवाओं के साथ दौड़े जीतू पटवारी, Gwalior में बोले- सरकारी भर्ती में बार-बार फीस लेना अन्याय

Jitu Patwari - प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को सुबह सुबह युवाओं के साथ दौड़ते दिखाई दिए। वे ग्वालियर में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित OTF (वन टाइम फीस) मैराथन में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी Jitu Patwari ने सभी सरकारी भर्तियों में एक बार फीस देकर अवसर सुनिश्चित करने की व्यवस्था बनाने की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए युवाओं से बार बार परीक्षा शुल्क लेना उनके साथ अन्याय है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र सिंह यादव द्वारा आयोजित इस मैराथन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और युवा शामिल हुए।