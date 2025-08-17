Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान

Jitu patwari- मध्यप्रदेश में शनिवार को 71 संगठनात्मक जिलाध्यक्षों की घोषणा के साथ ही पार्टी में बवाल शुरु हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर नई नियुक्तियों का जोरदार विरोध किया जा रहा है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 17, 2025

Jitu Patwari statement on the appointment of Congress district presidents in MP
Jitu Patwari statement on the appointment of Congress district presidents in MP- patrika.com

Jitu patwari- मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है। शनिवार को 71 संगठनात्मक जिलाध्यक्षों की घोषणा के साथ ही पार्टी में बवाल शुरु हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर नई नियुक्तियों का जोरदार विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत ये नियुक्तियां की हैं। राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को ज्यादा जिम्मेदार बनाने की बात कह चुके हैं और यही कारण है कि पार्टी के कई प्रदेशस्तरीय नेता भी इस पद के लिए बेकरार देखे जा रहे थे। जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए नेता और उनके समर्थक अपना असंतोष खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरु की है। उन्होंने एक ओर जहां 2028 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का लक्ष्य याद दिलाते हुए कांग्रेसियों को प्रेरित करने की कोशिश की वहीं जिलाध्यक्ष बनने से वंचित नेताओं को जल्द ही नई जिम्मेदारी देने की बात कह उनकी नाराजगी कम करने का प्रयास किया है।

कांग्रेस ने एमपी के लिए जिलाध्यक्षों की सूची शनिवार को जारी की। इसमें 10 एससी-8 एसटी, 11 ओबीसी, 3 अल्पसंख्यकों और 4 महिलाओं को जिलाध्यक्षों का दायित्व दिया गया है। नए जिलाध्यक्षों के नामों पर प्रदेशभर में जमकर बवाल मच रहा है। कई जिलाध्यक्षों का तो खुलकर विरोध किया जा रहा है।

सतना, गुना, बुरहानपुर, रीवा, डिंडोरी, देवास, इंदौर आदि जिलों में नए जिलाध्यक्षों के विरोध के सुर उठे हैं। रीवा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अशफाक अहमद ने मुस्लिम वर्ग को अपेक्षित प्रतिनिधित्व न देने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। इंदौर में शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े का विरोध किया जा रहा है। संभागीय प्रवक्ता सन्नी राजपाल ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा ने सोशल मीडिया पर इन नियुक्तियां का खुलकर विरोध किया है। देवास के युवा नेता गौतम बंटू गुर्जर ने भी कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

बवाल को थामने की कोशिश

एमपी कांग्रेस में जिलाध्यक्षों पर मचे बवाल को थामने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा है कि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि 2028 में कांग्रेस सरकार बनाना है। उन्होंने नाराज नेताओं को नई जिम्मेदारी देने की भी बात कहते हुए बढ़ते असंतोष को काबू में करने की कोशिश भी की है।

वंचित साथियों को शीघ्र ही नई जिम्मेदारी दी जाएगी

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस संबंध में ट्वीट किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

कांग्रेस परिवार के जांबाज साथियों,
अब हमें मिलकर #संगठनसृजनअभियान के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाना है! #कांग्रेस के विचार और संस्कार को जन-जन तक, पंचायतों तक लेकर जाना है!

सभी के सर्वश्रेष्ठ योगदान से ही सशक्त संगठन मप्र में कांग्रेस की पहचान है! संगठन निर्माण की इस प्रकिया में चयन से वंचित रहे साथियों को शीघ्र ही नई जिम्मेदारी दी जाएगी!

अगले मोर्चे के लिए भी हमें जी-जान से जुटकर तैयारी करनी है! जन-मन/घर-घर तक कांग्रेस की रीति-नीति को पहुंचाना है! सिर्फ एक लक्ष्य कि 2028 में कांग्रेस सरकार बनाना है!

एक बार पुन: बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं!

@INCMP| हम #लड़ेंगे, हम #जीतेंगे!

17 Aug 2025 04:19 pm

