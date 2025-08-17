एमपी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान

Jitu patwari- मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है। शनिवार को 71 संगठनात्मक जिलाध्यक्षों की घोषणा के साथ ही पार्टी में बवाल शुरु हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर नई नियुक्तियों का जोरदार विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत ये नियुक्तियां की हैं। राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को ज्यादा जिम्मेदार बनाने की बात कह चुके हैं और यही कारण है कि पार्टी के कई प्रदेशस्तरीय नेता भी इस पद के लिए बेकरार देखे जा रहे थे। जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए नेता और उनके समर्थक अपना असंतोष खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरु की है। उन्होंने एक ओर जहां 2028 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का लक्ष्य याद दिलाते हुए कांग्रेसियों को प्रेरित करने की कोशिश की वहीं जिलाध्यक्ष बनने से वंचित नेताओं को जल्द ही नई जिम्मेदारी देने की बात कह उनकी नाराजगी कम करने का प्रयास किया है।