एमपी में अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतनमान पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Pay Scale- मध्यप्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम मोहन यादव ने उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वीवीआईपी मूवमेंट में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए छठवें वेतनमान की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ऐसे सुरक्षाकर्मियों को छठवें वेतनमान का भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस विभाग के पदक विजेता अधिकारियों-कर्मचारियों के सम्मान समारोह में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को यह राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर 65 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित किया गया।