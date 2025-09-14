पत्रकारों के लिए बड़ी खबर, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के आवेदन की तारीख बढ़ी, देखें अपडेट

सीएम ने कहा कि, पत्रकारों के हित में इस समूह बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 27 सितंबर कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 22 सितंबर निर्धारित की गई थी। सीएम यादव ने शनिवार को मीडिया के लिए जारी संदेश में कहा कि, अब हर साल पत्रकारों से उनके द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में जो बीमा प्रीमियम दिया गया था, प्रीमियम की वही राशि ली जाएगी। पत्रकारों से गत वित्त वर्ष की भांति प्रीमियम लेने पर राज्य सरकार पर अनुमानित 4.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा।