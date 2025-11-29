महज 1.84 लाख में बन गया एमपी का यह विशाल एयरपोर्ट, खुद विमान लेकर आए थे टाटा

JRD Tata- भारत रत्न से सम्मानित देश के प्रख्यात उद्योगपति स्वर्गीय जेआरडी टाटा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश-दुनिया में औद्योगिक विकास में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपति जेआरडी टाटा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत में इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान सहित अन्य उद्योगों के विकास में उद्योगपति स्वर्गीय जेआरडी टाटा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश में औद्योगिक क्रांति लाने और उद्योग जगत की प्रगति के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। खास बात यह है कि स्वर्गीय जेआरडी टाटा का एमपी से खास कनेक्शन था। उन्होंने न केवल इंदौर में एयरपोर्ट बनवाया बल्कि वे यहां विमान भी लेकर आए थे।