ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के चैयरमैन नियुक्त

नई दिल्ली/भोपाल. पूर्व केन्द्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र ( Maharashtra election ) में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इस स्क्रीनिंग कमेटी का चैरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। खास बात ये है कि इस स्क्रीनिंग कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे को का सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया जिसमें कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं।

इसे भी पढ़ें- पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया आरोप, राजनीतिक पद का दुरुपयोग करते हुए कराया तबादला

ये हैं स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य

ज्योतिरादित्य सिंधिया को जहां स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष ( chairman of screening committee ) बनाया गया है। सिंधिया के अलावा इस स्क्रीनिंग कमेटी में मणिकम टैगोर, हरीश चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, बालासाहेब थोराट और केसी पाडवी इस कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं।

All India Congress Committee constitutes screening committee for upcoming Maharashtra assembly election; appoints Jyotiraditya Scindia as the chairman pic.twitter.com/2LlkVTFABJ