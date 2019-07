भाजपा के दो विधायकों ने दिया कमलनाथ सरकार का साथ, शिवराज सिंह ने बुलाई मीटिंग

भोपाल। कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ( Kamal Nath government ) को गिराने की कोशिशों के बीच भाजपा ( BJP ) को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को दंड विधि संशोधन विधेयक पर विधानसभा में मत विभाजन कराया गया, जिसमें कमलनाथ सरकार के पक्ष में 122 वोट पड़े। खास बात यह रही कि भाजपा के दो विधायकों ने अपनी ही पार्टी को झटका देते हुए कमलनाथ सरकार का साथ दिया। भाजपा के मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी और शहडोल के ब्योहारी से विधायक शरद कौल ने क्रॉस वोटिंग की। इस घटनाक्रम के बाद मध्यप्रदेश की विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के स्थगित कर दिया गया।

मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को दंड विधि संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बसपा के विधायक संजीव सिंह ने वोट विभाजन की मांग रखी। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। इस पर मत विभाजन रखा गया। इसमें कमलनाथ सरकार पास हो गई और उसे 122 वोट मिले। भाजपा के दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी और शहडोल जिले के ब्योहारी से विधायक शरद कोल शामिल हैं।

शिवराज के बंगले पर बैठक

इधर, क्रॉस वोटिंग के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव समेत कई विधायक मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जा रही है। इधर, बताया जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर जल्दी कार्रवाई हो सकती है। उन पर निलंबन की गाज गिर सकती है।

शिवराज सरकार में विकास नहीं हुआ

क्रास वोटिंग करने वाले नारायण त्रिपाठी ने कहा कि कमलनाथ सरकार अच्छा काम कर रही है। अब मेरी घर वापसी है। त्रिपाठी ने कहा कि पूरे प्रदेश में काम होता था, लेकिन मैहर विकास में पिछड़ गया। बीजेपी में न सम्मान है न इज्जत है। उधर, ब्योहारी से विधायक शरद कोल ने भी कहा कि विकास की नीति पर हम कमलनाथ के साथ हैं।

राकेश सिंह ने बोली गोपाल भार्गव पर बड़ी बात

मध्यप्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के उस बयान पर असहमति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि एक नंबर या दो नंबर जिस दिन चाहेंगे 24 घंटे में सरकार गिरा देंगे। राकेश सिंह ने कहा कि उनका यह बयान पार्टी की अधिकृत लाइन नहीं है। यह उनका हवा हवाई बयान है। राकेश सिंह गुरुवार को भोपाल पहुंच रहे हैं।

अमित शाह ने जताई नाराजगी

गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात कर घटनाक्रम की जानकारी ली और नाराजगी जताई।



भाजपा नेताओं ने लगाए गोपाल भार्गव पर गंभीर आरोप

मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी आलाकमान से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि गोपाल भार्गव अपने ही दल के विधायकों की समस्याएं नहीं सुनते हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति मे यह गंभीर आरोप लगाए हैं।

नाथ ने मंत्रियों को मंत्रालय बुलाया

उधर, आज शाम को हुए घटनाक्रम के बाद कमलनाथ ने अपने मंत्रिमंडल को मंत्रालय बुलाया है। माना जा रहा है कि वे आज के ताजा हालात पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आगे की रणनीति पर भी काम करेंगे।

कौन क्या बोला

-भाजपा नेता नरोत्तम मिश्र ने कहा कि कांग्रेस ने खेल शुरू किया खत्म हम करेंगे।

-कमलनाथ सरकार में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कर्नाटक का हिसाब अभी बाकी है। अभी और रहस्यों से पर्दा उठाना बाकी है।

-जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि हमें 122 वोट मिले। बीजेपी के दो विधायक कांग्रेस के साथ है। पहले भी कहा था कि भाजपा के कई विधायक कमलनाथ के संपर्क में हैं। पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि मानसून विपरीत दिशा में चल रहा है।

-बीजेपी के दोनों विधायकों का बयान- हम कांग्रेस पार्टी के साथ, बीजेपी में जाना बड़ी भूल थी, मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ,।

- पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का बयान- कांग्रेस की रीति-नीति से प्रभावित होकर हमारे साथ आए दोनों विधायक ।

अब आगे क्या

-मौजूदा स्थिति में सदन में कांग्रेस मजबूत हुई।

-दो विधायकों का समर्थन मिलने से सरकार का मनोबल बढ़ा।

-अब सत्ता पक्ष के पास 123 विधायकों का समर्थन।

-नारायण त्रिपाठी और शरद कोल का कद बढ़ सकता है।

-यदि उपचुनाव हुए और तीन सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो वो पूरी तरह से बहुमत में आ जाएगी।

-तब कमलनाथ सरकार को बाहर से समर्थन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

madhya pradesh CM Kamal Nath: Everyday BJP says we are a minority govt and one which could fall any day. Today in voting in assembly(on criminal law amendment), two BJP MLAs voted in favour of our Govt pic.twitter.com/4rN6pFzCbB