एमपी में 2023 के विधानसभा चुनाव में क्यों हारी कांग्रेस, पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर किया खुलासा

Kamalnath- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का लगातार आरोप लगा रहे हैं। आज बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने संवैधानिक संस्था पर फिर निशाना साधा। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने एक्स हेंडल पर भी चुनाव आयोग और बीजेपी को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने लिखा कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन लें- वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। खास बात यह है कि राहुल गांधी जिन राज्यों में वोट चोरी का उल्लेख कर रहे हैं उनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। इससे विधानसभा चुनावों के समय कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे कमलनाथ को सबसे ज्यादा राहत मिली है। प्रदेश के पूर्व सीएम ने राहुल गांधी के वीडियो जारी करते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के कारणों का खुलासा किया है।