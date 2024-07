चाट खाने ठेले पर पहुंच गए कार्तिक आर्यन, रंभाती गाय पर किया ट्वीट

भोपाल•Jul 06, 2024 / 09:46 pm• deepak deewan

kartikaryanhat

Kartik Aryan posted a photo of eating chaat in Orchha on X फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन इन दिनों एमपी में हैं। यहां के निवाड़ी जिले के ओरछा में उनकी अपकमिंग मूवी भूल भुलैया 3 की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग के बीच कार्तिक एकाएक चाट खाने निकल पड़े। वे एक ठेले पर रुके और चाट खाने लगे। कार्तिक आर्यन को रोड पर चाट खाते देख दर्जनों फैंस भी आ जुटे। वहां खड़ी एक गाय भी उन्हें चाट खाते देखती रही। कार्तिक आर्यन ने रंभाती गाय की फोटो ली और अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट की।