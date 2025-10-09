करवा चौथ 2025: चांदी के करवे और छलनी भी मार्केट में, 100 किलो चांदी बिकने का अनुमान

Karwa Chauth 2025(फोटो:सोशल मीडिया)
Karwa Chauth 2025: जीएसटी-02 के बाद भी करवा चौथ से जुड़ी श्रृंगार सामग्री और चांदी से जुड़े सामान सस्ते नहीं हुए है। चांदी के दाम आसमान छूने की वजह से चांदी का करवा, छलनी,पायल, बिछिया, झूमर, करदोना, सिक्के और अंगूठी आदि इस साल बहुत महंगे हैं।
वजन - गत वर्ष भाव - इस वर्ष भाव
50 ग्राम - 6,000 - 9,500 रुपए
100 ग्राम - 12,000 - 19,000 रुपए
150 ग्राम- 18,000 -29,000 रुपए
200 ग्राम - 24,000 - 40,000 रुपए
--2024: 1,00,000 प्रति किलो
--2025: 1,53,000प्रति किलो
(लगभग 53,000 प्रति किलो की वृद्धि चांदी के करवा के भाव तुलनात्मक)
एमपी के चांदी के होलसेल कारोबारी संजीव गर्ग ’गांधी’ का कहना है कि इस बार करवा चौथ पर सौ किलो चांदी की खपत का अनुमान है। क्योंकि अब मिट्टी की जगह अब चांदी के करवा की मांग बढ़ी है। इसीलिए जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से करवा मंगवाए गए हैं। इनमें चांदी की शुद्धता 92.50 प्रतिशत है। चांदी की छलनी भी बाजार में उपलब्ध है।
