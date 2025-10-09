Patrika LogoSwitch to English

करवा चौथ 2025: चांदी के करवे और छलनी भी मार्केट में, 100 किलो चांदी बिकने का अनुमान

Karwa Chauth 2025: जीएसटी 02 के बाद भी करवा चौथ पर कुछ भी नहीं सस्ता, आसमान छू रहे चांदी के दाम...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 09, 2025

Karwa Chauth 2025

Karwa Chauth 2025(फोटो:सोशल मीडिया)

Karwa Chauth 2025: जीएसटी-02 के बाद भी करवा चौथ से जुड़ी श्रृंगार सामग्री और चांदी से जुड़े सामान सस्ते नहीं हुए है। चांदी के दाम आसमान छूने की वजह से चांदी का करवा, छलनी,पायल, बिछिया, झूमर, करदोना, सिक्के और अंगूठी आदि इस साल बहुत महंगे हैं।

यहां जानें चांदी के भाव कैसे चढ़े

वजन - गत वर्ष भाव - इस वर्ष भाव

50 ग्राम - 6,000 - 9,500 रुपए

100 ग्राम - 12,000 - 19,000 रुपए

150 ग्राम- 18,000 -29,000 रुपए

200 ग्राम - 24,000 - 40,000 रुपए

एक साल में 60% महंगे हो गए चांदी के करवा: इस तरह बढ़े दाम

--2024: 1,00,000 प्रति किलो

--2025: 1,53,000प्रति किलो

(लगभग 53,000 प्रति किलो की वृद्धि चांदी के करवा के भाव तुलनात्मक)

100 किलो चांदी बिकने की उम्मीद

एमपी के चांदी के होलसेल कारोबारी संजीव गर्ग ’गांधी’ का कहना है कि इस बार करवा चौथ पर सौ किलो चांदी की खपत का अनुमान है। क्योंकि अब मिट्टी की जगह अब चांदी के करवा की मांग बढ़ी है। इसीलिए जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से करवा मंगवाए गए हैं। इनमें चांदी की शुद्धता 92.50 प्रतिशत है। चांदी की छलनी भी बाजार में उपलब्ध है।

हिजाब विवाद के बीच एमपी पहुंची दीपिका पादुकोण, हनुमान जी के किए दर्शन, लिया आशीर्वाद
छिंदवाड़ा
Hijab Add Controversy deepika padukone in MP

mp news

09 Oct 2025

09 Oct 2025

