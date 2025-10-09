करवा चौथ 2025: चांदी के करवे और छलनी भी मार्केट में, 100 किलो चांदी बिकने का अनुमान

एमपी के चांदी के होलसेल कारोबारी संजीव गर्ग ’गांधी’ का कहना है कि इस बार करवा चौथ पर सौ किलो चांदी की खपत का अनुमान है। क्योंकि अब मिट्टी की जगह अब चांदी के करवा की मांग बढ़ी है। इसीलिए जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से करवा मंगवाए गए हैं। इनमें चांदी की शुद्धता 92.50 प्रतिशत है। चांदी की छलनी भी बाजार में उपलब्ध है।