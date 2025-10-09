हिजाब विवाद के बीच एमपी पहुंची दीपिका पादुकोण, हनुमान जी के किए दर्शन, लिया आशीर्वाद

Deepika Padukone in MP: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों हिजाब वाले ऐड को लेकर विवादों से घिरी हुई हैं। हालात ये हैं कि विवाद सामने आने के बाद से अब तक वे सोशल मीडिया पर अब भी लगातार और जमकर ट्रोल हो रही हैं। इस हिजाब विवाद के बीच वे मध्यप्रदेश पहुंची हैं। यहां छिंदवाड़ा के बोर गांव में पैदल घूमती नजर आई। यहां स्थित जाम हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इस बीच गलियों में एक्ट्रेस को पैदल गुजरते देख लोग हैरान हो गए। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।