हिजाब विवाद के बीच एमपी पहुंची दीपिका पादुकोण, हनुमान जी के किए दर्शन, लिया आशीर्वाद

Deepika Padukone in MP(फोटो: सोशल मीडिया)
Deepika Padukone in MP: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों हिजाब वाले ऐड को लेकर विवादों से घिरी हुई हैं। हालात ये हैं कि विवाद सामने आने के बाद से अब तक वे सोशल मीडिया पर अब भी लगातार और जमकर ट्रोल हो रही हैं। इस हिजाब विवाद के बीच वे मध्यप्रदेश पहुंची हैं। यहां छिंदवाड़ा के बोर गांव में पैदल घूमती नजर आई। यहां स्थित जाम हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इस बीच गलियों में एक्ट्रेस को पैदल गुजरते देख लोग हैरान हो गए। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।
जानकारी के मुताबिक वे यहां एक एनजीओ कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची हैं। इस दौरान उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके फैंस उन्हें देखकर इतने एक्साइटेड थे कि जैसे उनके पैर जमीन पर ही नहीं थे। वे जोर-जोर से उछलकर मुंह पर हाथ रख खिलखिलाकर उन्हें दूर से देख रहे थे।
इस दौरान उन्होंने गरीब बस्तियों की बच्चियों से बातचीत की और उन्हें मोटिवेट किया। दीपिका ने उन्हें पढ़ाई के साथ ही सेहत के महत्व के बारे में भी समझाया। अभिनेत्री ने दिव्यांगों के लिए किए जा रहे सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की और खुद भी कुछ एक्टिविटीज में भाग लिया। घरों से बाहर आए लोग मोबाइल से फोटो क्लिक करने लगे।
इस दौरान एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone in MP) ने कहा कि उन्हें एमपी के छिंदवाड़ा में आए और स्थानीय लोगों के बीच समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। ये पल उनके लिए खास हो गए। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि समाज में एक-दूसरे की मदद करें विशेष रूप से बच्चों और दिव्यांगों के लिए।
दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का हिजाब वाला ऐड आया। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और दीपिका ट्रोलिंग का शिकार हो गई। दीपिका और रणवीर सिंह ने हाल ही में अबू धाबी टूरिज्म के लिए ये ऐड शूट किया था। सोशल मीडिया पर यही ऐड वायरल हुआ। इस ऐड में वे हिजाब पहने अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में खडी़ नजर आ रही हैं। हिजाब वाला यही अंदाज उनकी ट्रोलिंग का कारण बन दगया। हालांकि उनके फैंस उनके समर्थन में खड़े हैं।
इस ऐड में दीपिका और रणवीर के साथ अबू धाबी की संस्कृति, इतिहास और विरासत को दिखाया गया है। इस ऐड को देखने के बाद ही सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो उनके एक बयान MY Choice MY Freedom को कैंपन बनाकर पोस्ट करना शुरू कर दिया। यही नहीं लोग उनकी शादी की तस्वीरों और हिन्दु रिचुअल्स को लेकर भी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं।
छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश न्यूज़
