141 कोल्ड्रिफ गायब, नहीं मिल रहा शीशियों का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी टेंशन

Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के कई बच्चों का इलाज परासिया के आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया। कई बच्चों को जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिफ लिखी। छिंदवाड़ा जिले के 19 बच्चों की जान जा चुकी है। उधर, स्वास्थ्य विभाग डॉ. सोनी से इलाज कराने वाले बच्चों को तलाश रहा है। 594 सिरप में से 141 शीशी का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। इससे चिंता बढ़ गई है।
इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिल्ली दौरा चर्चा में रहा। उन्होंने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल बुधवार को पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे। कलेक्ट्रेट में बैठक के बाद डॉ. नरेश गोन्नाडे को सिविल सर्जन पद से हटा दिया गया। उनके पास सीएमएचओ का प्रभार है। डॉ. सुशील दुबे को सिविल सर्जन का प्रभार दिया गया है।
बता दें कि बुधवार देर रात को Coldrif Cough Syrup का मालिक श्रीसन रंगनाथन गिरफ्तार हो गया है। एमपीपुलिस ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। थोड़ी देर में उसे जिला कोर्ट में पेश कर एमपी पुलिस ट्रांजिट रिमार्ड मांगेगी। अनुमति मिलने पर उसे एमपी लाया जाएगा। यहां आगे की कार्रवाई की जाएगी।
