141 कोल्ड्रिफ गायब, नहीं मिल रहा शीशियों का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी टेंशन

Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के कई बच्चों का इलाज परासिया के आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया। कई बच्चों को जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिफ लिखी। छिंदवाड़ा जिले के 19 बच्चों की जान जा चुकी है। उधर, स्वास्थ्य विभाग डॉ. सोनी से इलाज कराने वाले बच्चों को तलाश रहा है। 594 सिरप में से 141 शीशी का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। इससे चिंता बढ़ गई है।