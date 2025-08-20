एमपी से लापता हुई अर्चना तिवारी 13 दिन बाद नेपाल बॉर्डर पर मिली, GRP लेकर पहुंची भोपाल

अर्चना तिवारी की तलाश के दौरान उसके मोबाइल में एक नंबर मिला, जिससे वो अक्सर बात करती थी। उस नंबर को ट्रेस करके जीआरपी ने ग्वालियर के एक थाने में पदस्थ आरक्षक राम तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। राम तोमर ने स्वीकार किया कि वो अर्चना को जानता है, लेकिन उसने बताया कि, उसने सिर्फ एक केस के सिलसिले में अर्चना से बातचीत की थी। अर्चना के लापता होने में उसका कोई हाथ नहीं है। राम तोमर को हिरासत में लेने के बाद ही अर्चना ने मंगलवार सुबह परिजन को फोन कर अपनी सकुशलता की सूचना दी थी। इसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेस कर जीआरपी टीम ने उसे लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया।