हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप, जांच के आदेश

Eklavya Girls Hostel :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बाजना इलाके में स्थित 'एकलव्य बालिका छात्रावास' में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां अचानक से हॉस्टल की छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। छात्राओं को आनन-फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन, मामूली उपचार के बाद तुरंत ही सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल, हॉस्टल की 23 छात्राओं का इलाज अब भी जारी है।
बताया जा रहा है कि, सोमवार रात 8 बजे छात्राओं को अचानक घबराहट होने लगी। देखते ही देखते उन्हें बेचैनी के साथ तेज बुखार और पैरों में शदीद दर्द होने लगा। छात्रावास में उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ छात्राओं को उल्टियां तक होने लगीं। छात्रावास प्रबंधन ने आनन फानन में रात 10 बजे सभी 35 छात्राओं को बाजना
सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया।
सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार रात में ही अस्पताल पहुंचे। उन्होंने छात्राओं से बातचीत की और रात में ही जिला प्रशासन और जनजातीय विकास विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी।
मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे स्वास्थ्य केंद्र की टीम हॉस्टल पहुंची और छात्राओं का इलाज शुरु कर दिया। इस बात की जानकारी जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार, सरपंच रामजी बाई निनामा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लगी तो वो भी हॉस्टल पहुंच गए और डॉक्टरों से कहा कि, वो बीमार छात्राओं को स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका इलाज करें। इसके बाद बीमार हुई 35 में से 23 छात्राओं को दौबरा अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज शुरु कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि, सभी बीमार छात्राओं में हॉस्टल में रहने वाली कक्षा छठवीं से दसवीं तक की छात्राएं हैं।
मामले को लेकर बीएमओ डॉ. जितेंद्र जायसवाल का कहना है कि, छात्राओं को बुखार, पैर और सिर दर्द के साथ घबराहट के चलते हॉस्टल से अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया था। कुछ छात्राओं को उल्टी भी हो रही थी। अभी वायरल चल रहा है। संभावना है कि, उसी के चलते छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। हॉस्टल के पानी की जांच कराई जाएगी।