Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रतलाम

हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप, जांच के आदेश

Eklavya Girls Hostel : 'एकलव्य बालिका छात्रावास' में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां अचानक से हॉस्टल की 35 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई।

रतलाम

Faiz Mubarak

Aug 19, 2025

Eklavya Girls Hostel
हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप (Photo Source- Patrika)

Eklavya Girls Hostel :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बाजना इलाके में स्थित 'एकलव्य बालिका छात्रावास' में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां अचानक से हॉस्टल की छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। छात्राओं को आनन-फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन, मामूली उपचार के बाद तुरंत ही सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल, हॉस्टल की 23 छात्राओं का इलाज अब भी जारी है।

बताया जा रहा है कि, सोमवार रात 8 बजे छात्राओं को अचानक घबराहट होने लगी। देखते ही देखते उन्हें बेचैनी के साथ तेज बुखार और पैरों में शदीद दर्द होने लगा। छात्रावास में उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ छात्राओं को उल्टियां तक होने लगीं। छात्रावास प्रबंधन ने आनन फानन में रात 10 बजे सभी 35 छात्राओं को बाजना
सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया।

सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार रात में ही अस्पताल पहुंचे। उन्होंने छात्राओं से बातचीत की और रात में ही जिला प्रशासन और जनजातीय विकास विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी।

ये भी पढ़ें

भड़ंगा नदी में पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, आधी रात को तेज बहाव में चट्टान पर फंसे 3 युवक, देखें रेस्क्यू
बेतुल
Betul News

23 छात्राओं को दोबारा भर्ती कराया

मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे स्वास्थ्य केंद्र की टीम हॉस्टल पहुंची और छात्राओं का इलाज शुरु कर दिया। इस बात की जानकारी जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार, सरपंच रामजी बाई निनामा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लगी तो वो भी हॉस्टल पहुंच गए और डॉक्टरों से कहा कि, वो बीमार छात्राओं को स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका इलाज करें। इसके बाद बीमार हुई 35 में से 23 छात्राओं को दौबरा अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज शुरु कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि, सभी बीमार छात्राओं में हॉस्टल में रहने वाली कक्षा छठवीं से दसवीं तक की छात्राएं हैं।

इस समस्या से ग्रस्त हैं छात्राएं

मामले को लेकर बीएमओ डॉ. जितेंद्र जायसवाल का कहना है कि, छात्राओं को बुखार, पैर और सिर दर्द के साथ घबराहट के चलते हॉस्टल से अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया था। कुछ छात्राओं को उल्टी भी हो रही थी। अभी वायरल चल रहा है। संभावना है कि, उसी के चलते छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। हॉस्टल के पानी की जांच कराई जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 03:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप, जांच के आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.