हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप, जांच के आदेश

मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे स्वास्थ्य केंद्र की टीम हॉस्टल पहुंची और छात्राओं का इलाज शुरु कर दिया। इस बात की जानकारी जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार, सरपंच रामजी बाई निनामा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लगी तो वो भी हॉस्टल पहुंच गए और डॉक्टरों से कहा कि, वो बीमार छात्राओं को स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका इलाज करें। इसके बाद बीमार हुई 35 में से 23 छात्राओं को दौबरा अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज शुरु कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि, सभी बीमार छात्राओं में हॉस्टल में रहने वाली कक्षा छठवीं से दसवीं तक की छात्राएं हैं।